森州备受争议的双溪乌绒酋长慕巴拉原定于今日在煽动法令下面控，惟地庭批准暂缓检控程序，等待高庭裁定关于其身份、司法管辖权及法律与宪法问题。

《马新社》报道，地庭法官塔斯宁（Tasnim Abu Bakar）在考虑辩方及控方双方的陈词后，批准有关申请。

法官在裁决中，根据1964年司法法院法令第30（1）条文，批准辩方提出的申请及初步反对，并暂缓有关程序。

法官择定明年1月19日过堂，以了解高庭裁定有关问题的进展。

慕巴拉今日并未出庭。

辩方提出暂缓

慕巴拉律师团由阿斯马威（Asmawi Ismail）领导，并向法院申请暂缓所有程序，包括宣读控状及记录被告答辩，直至有关慕巴拉身份的宪法及法律问题获得解决。

阿斯马威也要求豁免其当事人出席下一次案件过堂。

“我们请法庭考虑行使1964年司法法院法令第30（1）条文赋予的权力，暂缓有关程序，并鉴于所提出涉及宪法条文影响的问题，将诉讼记录移交高庭。”

他解释，这项申请旨在确保有关司法管辖权及其当事人宪法保障的基本问题，在刑事程序继续进行前获得妥善裁定。

负责此案的副检察司莎丽扎（Shahrizat Ismail）及胡斯尼（Husni Fairos Ramly）反对辩方申请。

莎丽扎主张，有关慕巴拉作为双溪乌绒酋长的身份问题不再相关，因为他早在2025年5月13日，即控状提呈之前，便遭革除有关职位。

她说，这一点获得去年10月刊登的森美兰州政府宪报证实。

与此同时，胡斯尼促请法庭允许案件继续在推事庭审理，并驳回辩方的申请。

他也要求法庭向慕巴拉发出逮捕令，理由是他在没有合理借口的情况下缺席庭审。

根据法庭排期系统显示，慕巴拉原定于今早9点面控，涉嫌抵触煽动法令。



