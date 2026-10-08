一名房地产中介昨天违抗警方指示，执意尾随护送副首相阿末扎希的车队，今天被控上推事时认罪，判定罚款4000令吉。

推事努鲁依莎谕令现年27岁的布莱恩，若无法交付罚款，则需监禁8个月，被告随后缴清罚款。

根据控状，昨天上午9点32分该名驾驶运动型多用途车的男子，在莎亚南大道（KESAS）从加影驶往梳邦再也方向时，违抗执行任务警官的指示。

控状指出，该名男子抵触1967年警察法令第21（2）条文，一旦罪成，可判罚款不超过1万令吉，或监禁最长两年，或两者兼施。

副检察司努鲁法哈娜代表检方，被告代表律师则是R卡尔南。

早前社交媒体流传的视频显示，一辆SUV尾随护送副首相从加影前往梳邦再也双威医疗中心的警察车队。

视频中，车队中的一名警员警告SUV司机勿尾随车队，但该名男子拒绝遵守指示，执意持续跟随车队。