亚航联合创办人兼顾问东尼费南德斯再度出面，强调陷入困境的亚航无需借助政府援助，也能渡过当前的财务风暴。

事缘媒体报道他近期曾于财政部、交通部官员会面，商讨联邦政府提供援助的可能。

受航空燃油价格暴涨冲击，亚航正面临财务危机，目前正向国际债券市场寻融资10亿令吉，同时向本地银行申请7亿令吉信贷额度。

另有报道称，联邦政府已同马航、峇迪航空协商，探讨两家航空公司接管亚航国内市场份额的方案。

《路透社》今日报道，东尼费南德斯证实两周前曾拜会财政部与交通部，但称双方仅探讨机场收费与燃油等航空运营成本。

“显而易见，就像全球所有航空公司一样，我们正向政府反映行业面临难关。”

“我们从未同政府讨论过财政援助之事。”

“我随时都会会见政府官员……会面并不意味着我们在商讨财政援助。”

他否认寻求财政援助，也否认政府主动提供协助。

不过，他补充，若政府真的伸出援手，拒绝帮助是“愚蠢之举”。

《路透社》在同一篇报道中引述消息称，东尼费南德斯在与财政部会面期间，曾触及政府担保亚航筹资事宜，条件是亚航须接受若干未公开的附带条款。