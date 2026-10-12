虽然亚航联合创办人兼顾问东尼费南德斯声称两周前曾拜会财政部与交通部，惟交通部长陆兆福否认该部近期曾与亚航举行任何会议。

陆兆福今日在布城交通部召开的记者会上受询时说，他并不知晓任何涉及该部的此类讨论

他指，过去几个星期，交通部没有与亚航举行会议，也没有达成任何协议。

“他们可能曾与财政部讨论，因为这些航空公司确实会定期与政府举行会议。”

“然而，在过去两三个星期，交通部没有与亚航举行任何会议，也没有达成任何协议。”

亚航证实会晤政府官员

《路透社》今日报道，东尼证实两周前曾拜会财政部与交通部，但称双方仅探讨机场收费与燃油等航空运营成本。

东尼否认向政府寻求财政援助，也否认政府主动提供协助。

东尼强调，陷入困境的亚航无需借助政府援助，也能渡过当前的财务风暴。

《路透社》在同一篇报道中引述消息称，东尼在与财政部会面期间，曾触及政府担保亚航筹资事宜，条件是亚航须接受若干未公开的附带条款。

受航空燃油价格暴涨冲击，亚航正面临财务危机，目前正向国际债券市场寻融资10亿令吉，同时向本地银行申请7亿令吉信贷额度。

商用车监测系统分阶段落实

此外，陆兆福表示，政府也正在为商用车辆落实远程信息处理系统，利用科技监测司机驾驶时的行为及身体状况。

该系统将追踪司机的眼球活动、刹车及加速模式、心率，以及酒精呼气测试结果，以检测司机是否受到毒品或酒精影响。

“我们希望防止这些事故发生，而不只是加重刑罚。无论惩罚多么严厉，也未必足以防止这些事故。我们希望解决根本原因。”

陆兆福补充，该系统目前尚未成为强制措施，将分阶段落实，而政府接洽数家供应商，以取得安装该系统的认证。

在海运方面，陆兆福表示，给予马来西亚航运公司的税务豁免期限将延长至10年，以鼓励更多船东将船舶注册在马来西亚，而不是悬挂外国国旗。

与此同时，造船、购买船舶及相关融资的印花税，将根据交易价值征收固定税额：低于1亿令吉的交易为2000令吉，超过该金额的交易则为5000令吉，取代之前按交易价值0.5%征收的税率。



