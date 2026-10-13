公民组织呼吁将弑女罪入法，妇女、家庭与社会发展部长南茜回应，此事仍需咨询相关政府单位，以探讨将条文纳入既有法律框架。

南茜今日是在国会大厦召开记者会，回应妇女援助组织的这项诉求。

“从法律角度来看，我们需要咨询警方、总检察署，以及其它法律单位，以研商此事再提供协助。”

“我们的初衷确是协助，但我们不希望逾越专责处理这些事务其它单位的职权。”

弑女（femicide）指涉因为性别原因而蓄意杀害女性或女童，这类行为通常与厌女情绪、性别不平等，或亲密伴侣及家庭成员实施的暴力和虐待相关。

协助女性经济独立

另一边厢，南茜表示，其部门将持续推动支援女性的各项举措，重点协助她们实现经济独立并改善生计。

“我们希望确保女性能够独立自强，尤其在财务方面。我们希望他们能够自信，过上更稳定的生活。”

相关项目包括向单亲母亲提供法律、财务知识、心里社会支持的KasihnITa，以及为女性提供创业培训、设备补贴与数位营销辅导的Kirana。

政府亦将女性职涯累积产假配额从360天增至490天，单次生育休假上限为98天。

其它落实措施还有2亿令吉的Sejahtera Madani Grant，向4万名受惠者提供设备与培训。