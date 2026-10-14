国会报道

国会下议院今日通过动议，委任4名国会议员加入国会服务理事会，政府及在野党代表各2人。

他们分别是行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴、巫统新邦令金国会议员哈斯尼、国盟必鲁兰国会议员罗纳建迪、伊党哥打峇鲁国会议员达基尤丁。

首相安华根据下议院特别遴选委员会建议，依照《2025年国会服务法令》第3(2)(f)条文提呈上述动议。

根据动议，特委会于10月13日召开会议，同意提名上述4名国会议员加入该理事会。

安华今日在下议院宣读动议时说，“根据《2025年国会服务法令》第3(2)(f)条文，接纳并同意特别遴选委员会所提名的4名国会议员人选。”

下议院议长佐哈里表示，特委会已在会议上就上述4名人选达成共识，因此无需辩论该动议。

动议最后未经辩论，以声浪表决通过。