统计局指出，马来西亚2026年第三季经济增速放缓至5.3%，低于前一季录得的6%增幅。

统计局在2026年第三季国内生产总值（GDP）初步预估报告中指出，除了矿业与采石业表现萎缩之外，其他所有经济领域均取得增长，支撑整体经济表现。

统计局今日发文告说：“2026年首三季，大马经济累计增长5.5%，高于2025年同期的4.8%。”

服务业仍是今年第三季经济增长的主要推动力，增长5.4%，略低于第二季的5.9%，主要由批发与零售贸易、资讯与通讯，以及金融与保险次领域带动。

统计局指出，制造业活动增速从次季的7.3%加快至7.5%，主要受到出口导向型领域支撑，尤其是电气、电子和光学产品，以及石油、化学、橡胶和塑料产品。

“建筑业增速从前一季的6.5%放缓至6%，主要受到非住宅建筑次领域，尤其是数据中心建设项目，以及专业建筑活动的支撑。

“农业则从第二季萎缩3.7%，反弹至增长1.3%，主要由油棕与畜牧业次领域带动。”

不过，矿业与采石业在第三季萎缩4.9%，与第二季增长9.2%的表现形成对比，主要是受到原油与凝析油次领域产量下降的影响。

统计局指出，提供2026年第三季经济表现全面和详细分析的GDP初步数据，将于11月18日公布。



