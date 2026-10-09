2027财案

财政部指出，马来西亚2027年的经济预计增长4.2%至5.2%，略低于今年预计的4.8%至5.3%。

配合2027年财案发表的经济展望报告，国内需求保持稳定、劳动力市场状况良好、收入持续增长及投资活动稳健，将继续支撑经济增长。

财政部在报告中指出，2027年财政赤字预计将收窄至国内生产总值（GDP）的3.3%。

报告说，随着大马明年迈入独立70周年，政府将继续致力于推动高附加值经济增长、提高生产力及促进更具包容性的发展，以实现跻身全球30大经济体的目标。

目前，大马在全球经济体排名第33位。

不过，财政部重申，投资应有助于强化国内能力、深化与本地企业的联系、创造高薪就业机会，以及改善人民生活水平。

报告指出，在家庭购买力持续及旅游、零售、交通运输和其他服务领域持续扩张的支撑下，私人消费仍将是经济增长的主要动力之一，至于2026至2027年大马旅游年也将带动相关领域发展。

“投资活动预计将保持强劲，主要受已批准投资项目落实，以及第十三大马计划、2030年新工业大蓝图（NIMP 2030）、国家半导体战略（NSS）和国家能源转型路线图（NETR）下各项战略举措的推动。”

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