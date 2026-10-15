国会反对党领袖韩沙再努丁驳斥要求国盟提呈替代预算案的呼声，直指这仅是在“自嗨”，根本没有可能落实。

韩沙今日在国会接受媒体访问时声称，在野党的职责在于监督政府政策，并在必要时提出修订建议。

“作为在野党，人们总是要求我们提出替代预算案，但它能够落实吗？”

“首先，它无法落实，不会获得落实。所以实际上，我们只是在自嗨。”

韩沙日前抨击2027年财案，警告政府切勿“杀鹅取卵”，过度依赖政府官联公司和官联投资公司来资助政府政策。

沙巴希盟主席慕斯达法沙慕随后挑战韩沙，提呈一份详尽的替代预算案，以展示国盟如何在不影响国家发展的前提下，削减财政赤字。

通过辩论提出观点

韩沙表示，国盟更倾向利用财案辩论环节，质疑那些未能为国家或人民带来足够利益的政策。

“我们要做的是就财案发表看法。如果议会内许多国会议员不同意，财案就不会通过。”

“我们正在做的，是纠正那些在我们看来无法为国家和人民带来更好利益的政策。”

他补充，在野党与政府的分歧不仅限于个别拨款金额，更反映双方在经济哲学上的根本分歧。

他以政府债务为例指出，如果借贷是用于创造生产性资产和推动未来增长，就不应必然被视为负面。

“如果我们要发展国家，而所承担的债务是用来发展国家资产，那有什么问题？”

“例如，通过承担债务来提高资产未来的价值。”

新的增长引擎

韩沙表示，在野党也一直在考虑大型基础设施项目，这些项目可以成为经济增长的新引擎。

他提出的构想包括改善东西向物流连接，以及在哥打峇鲁发展另一个港口，以刺激周边地区的增长。

“如果我们要确保未来拥有增长引擎，我们需要做什么？基础设施。”

“我们在野党考虑过这件事，也进行了广泛讨论，从东部横跨至西部，并开辟物流连接，这有什么问题？”

“例如，我们可以在哥打峇鲁兴建另一个港口，以发展该地区。”

韩沙表示，这些建议反映了在野党对经济的长远愿景。

“这些就是我们为未来所考虑的事情，以创造增长引擎。”

“如果他们没有这样的愿景，我们准备好接管政府。”

询及其言论是否意味着在野党尚未决定在2027年财案提呈表决时是否投支持票，韩沙没有明确表态。

“辩论时，我们有自己的策略。”

“为什么这么早就问我们会不会投票支持？让我们先辩论。”



