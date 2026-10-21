伊青团长阿南哈米米警告，儿童面对的数码威胁日益增加，并提及芙蓉一所中学发生人工智能生成裸照传播事件，以及极端主义分子通过网络游戏平台招募成员的报道。

阿南（Afnan Hamimi Taib Azamudden）今日在国会下议院辩论2027财案时，质疑现有的执法措施是否足以保护儿童免受新兴网络威胁。

他提到芙蓉一所中学最近发生的案件，据称超过300名女学生的脸部被人工智能技术合成到裸照上。

“试想一下，你孩子的脸突然在社交媒体和互联网上流传，照片中的孩子全身赤裸，但身体却是别人的。”

“这个孩子的尊严在哪里？想象一下，他们必须承受怎样的创伤。”

“身为父亲，我们该如何面对这种情况？即使我们感到愤怒或羞耻，又该如何找出涉案者？”

“作为拥有先进科技和人工智能的发展中国家，我们为何仍无法阻止这些伪造影像传播？”

“无论涉及的是政治领袖还是其他任何人，尤其是那些对所发生的事情一无所知的无辜儿童。”

这些担忧与《当今大马》一项分为5个部分的调查报道所揭露的情况相呼应，该调查揭露犯罪分子如何利用社交媒体传播及交易儿童性虐待材料（CSAM）。

这项调查报道于7月至8月期间刊出，也记录了马来西亚受害者的经历。他们的照片遭人篡改，制作成露骨的性深伪影像，凸显他们所承受的情绪创伤，以及他们在寻求司法公正时面对的困难。

据《东方日报》报道，芙蓉一所中学近日发生人工智能移花接木合成裸照，逾300名学生疑受波及，超过200张合成不雅照疑遭外流，甚至可能被出售。

受害学生家长不满校方仅对涉事学生停学一周，未充分交代事件详情，同时也不满警方以AI涉案为由不涉刑事成分而没深入调查。

担忧网络游戏平台

针对网络游戏平台Roblox涉及招募极端主义成员的疑虑，阿南引用前副总警长阿育甘说法指出，招募手法显示，网络游戏环境如何使儿童接触极端主义思想。

“他们在网上接近儿童，与他们建立关系。接着，他们把儿童带入另一个群组聊天，并开始向他们灌输教义。”

“这些是误入歧途的教义，歪曲宗教，鼓励他们与他人斗争、杀人、对抗警方及政府。

据《自由今日大马》报道，阿育甘于10月18日警告，年仅12岁的儿童也成为极端主义招募者的目标，对方通过Roblox等游戏平台接触他们。

他说，极端主义分子最初会在网上与儿童交朋友，之后再将他们带入私人群组，在那里向他们灌输思想，并鼓励他们发动袭击。

有关情况曝光后，通讯部长法米表示，通讯及多媒体委员会正在研究将年龄限制扩大至网络游戏平台的机制。

法米昨日也宣布，在峇厘科技周2026期间与印尼通讯与数码事务部长会面后，计划加强跨境合作，以保障儿童的网络安全。

呼吁审查学校安全

除了网络威胁，阿南也建议采用“交通灯分类制度”评估学校的安全风险，重点审视校舍的整体布局。

阿南说，根据拟议的分类制度，绿色代表相对安全的学校，黄色表示需要提高警惕的区域，红色则代表需要紧急关注的学校。

“许多罪案发生在厕所，包括谋杀及强奸。为什么？因为厕所位于建筑物的尽头，隐蔽且孤立。”

“这些区域需要重新进行审查，包括重新检视厕所的位置。”

他认为，这些分类可以根据各校的风险等级，作为分配维修及改善设施拨款的依据。



