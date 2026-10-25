土著团结党沙白安南国会议员卡兰沙兰在国会下议院辩论2027年财案时，突然从马来语切换至爪哇语，诉求对象明显为印尼总统普拉博沃。

他的诉求直接明确：印尼应立即采取行动，控制森林和泥炭地火灾，而东盟则应加强区域合作，防止烟霾问题再次发生

他没想到，其言论竟会引起新闻媒体和社交媒体用户广泛关注、惊讶与赞赏。

卡兰沙兰接受《当今大马》访问时表示，他父亲就来自印尼，自己当时自然而然地就说起了爪哇语。

他说，尽管有一些印尼人称赞其爪哇语，包括发音，但自己谈不上精通爪哇语，不擅长更精致的表达方式。

“我谨向印尼民众致歉，毕竟我所使用的爪哇语并非高阶敬语。”

“一般上，面对长辈或地位更高的人时，我们理应使用敬语。”

他表示，沙白安南老人仍能口操更精准的爪哇语，自己从小则使用日常俚语。

“我选择用自己熟悉的爪哇语，是为了确保表达准确。”

“若硬用雅言却弄巧成拙，反而容易引发误会。”

卡兰沙兰在国会的发言收获正面反响，与近期马印两地网民的舆论交锋形成了鲜明对比。

印尼网民纷纷在其社媒帐号下留言，感谢其向普拉博沃传达民意，亦有者赞扬他在印尼本土抗议升级之际适时发声。

近期，印尼夺得2026年东南亚足球锦标赛冠军后，印尼男士护理品牌Khaf在社媒发帖，奚落其它参赛国与印尼不在同一档次。

帖文随即引发马来西亚网民的讨伐，呼吁抵制该品牌及其它印尼产品。Kahf随后删帖道歉。

跨世代的印尼纽带

卡兰沙兰与印尼语言的渊源，正是沙白安南国会选区的历史缩影，当地爪哇后裔与印尼仍维持着文化与血亲纽带。

他估计，沙白安南约70%人口拥有爪哇血统，另有来自加里曼丹的班查人及苏门答腊的甘巴人后裔。

“被殖民者分割以前，大家同属马来群岛大家庭。”

卡兰沙兰表示，他迄今与印尼亲戚保持联系，出于对当地的喜爱，近年也多次前往观光。

“两个月前，我刚游览了宝灵果、溴莫火山、巴图市。印尼是个风光旖旎的地方。”

“我怎会无端去讽刺一个自己钟爱的名胜之地？这纯属误解。”

叹烟霾致学生进度落后

一些印尼媒体将卡兰沙兰的国会发言解读为印尼当局扑灭林火不力的讽刺，更有者形容相关言论为对普拉博沃的嘲讽。

但卡兰沙兰否认意在嘲弄印尼及其领导人。

“指控我意图贬低或挖苦印尼民众，完全是无稽之谈。在印尼爆红非我本意，不过是身处社媒时代使然。”

“倘若我的言辞存在冒犯或伤人之处，议长定会当场要求我收回。但他反而多给了我10分钟，因为烟霾治理关乎各方利益。”

卡兰沙兰解释，自己的发言初衷在于烟霾亦严重危害沙白安南居民，尤其学童。

他表示，尽管当地学校未奉命关闭，但家长因担忧孩子健康，到校率明显下降。

“出于对烟霾的顾虑，家长不敢送孩子上学；又因未能启动居家教学，导致学生学业脱节。”

“其它县市因学校关闭而转为居家教学。在沙白安南，缺课的学生直接落下了进度。”

他解释，正是这种基层困境促使他在国会发声。

澄清无意归咎印尼

周三辩论财案时，卡兰沙兰在国会下议院辩论2027年财案时特别使用爪哇语向印尼总统普拉博沃喊话，要求印尼采取紧急行动灭火，并确保烟霾问题不再每年重演。

他也质疑“印尼森林向马来西亚输送氧气”的论调，并讽刺地反问，“难道马来西亚自己的树木都是塑料做的吗”？

尽管如此，卡兰沙兰强调，他无意党方面归咎印尼。

“这不是要向印尼施压。我们视此为一场灾害，本可在菲律宾担任东盟轮值主席国期间，通过东盟框架下的合作加以遏制。”

他补充，印尼必要时应向邻国求助，执法机关应严惩非法烧芭者，不论其国籍或企业背景。

他认为，其言论引爆热度不过是附带效应，他最希望传达给印尼社会的核心诉求，是呼吁同根同源的邻邦携手守护共同的生态家园。

他也希望这番善意提醒不会被误解为敌意，毕竟在他的身分认同中，印尼始终占有一席之地。