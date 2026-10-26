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随着检方驳回其就国旗案的陈情，巫青团长艾科玛表明，如若本案影响国阵巫统在即将来临马六甲州选的胜算，他愿意放弃捍卫万里茂州席。

《每日新闻》报道，艾科玛表示，他已向国阵主席兼任巫统主席阿末扎希传达这一立场。

他强调，国阵巫统的胜算以及党服务民众的能力，必须凌驾于其个人政治抱负之上。

“倘若本案败坏党的名声，甚至成为拖累胜算的包袱，我已向巫统主席表明，我愿意不上阵。”

他是在大山脚推事庭召开记者会。

检方驳回撤案陈情

艾科玛是在去年8月22日面控，涉嫌透过面子书发表引发社会恐慌的言论，抵触《刑事法典》第505(b)条文。他当时选择拒不认罪。

今日稍早时，检控官慕娜（Muna Mohamed Jaafar）向推事庭表明，检方已驳回艾科玛的撤案陈情书；艾科玛代表律师艾扎（Aizat Azam）则表示，辩方将直接向总检察长提呈第二份请愿书。

对此，慕娜表示，检方对辩方再次提呈请愿书不持异议，“我会亲自把请愿书转呈给总检察长。”

推事罗斯哈雅蒂（Roshayati Radellah）随后择定明年1月4日就请愿书作出裁决。

表明愿让出万里茂

艾科玛透露，自己已获巫统委托以守土万里茂，惟一切仍胥视提名日。

他表示，倘若党认为有更适合人选，他愿意将选区拱手相让。

“若有更优秀、能确保为党夺下胜利的人选，我愿意不上阵。”

至于法庭程序是否影响其备战州选，艾科玛表示，尽管官司悬而未决，却并未过多分散其精力。

他表示，自己早在年前即做好心理准备，会尊重法庭决定，恪遵司法程序。

“对我而言，这场选举无关艾科玛个人，核心在于我们如何赢得胜利并服务人民。”

司法审核挑战检控决定

艾科玛早在今年6月11日就另外提出司法审核，挑战总检察长检控他的决定。

其所提出的核心争议，包括不公检控、处置双标、检控不符《联邦宪法》第8条文所保障的法律平等原则。

《新海峡时报》报道，艾扎透露，首份陈情书早在约十个月前提呈，而随着检方今日驳回这项陈情，辩方将直接向总检察长提呈第二份陈情书，以阐明本案的案情事实、立场及法律意见。

他表示，本案已耗时一年有余，却至今未敲定审讯日期。

他补充，辩方亦针对总检察长对艾科玛提出检控一事提出司法审核，目前仍处案件管理阶段，下次案件管理程序定于明日槟城高庭以线上形式开展。

他说明，辩方届时将向法庭说明需要另择日期，以等待第二份陈情书的结果。