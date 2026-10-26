国会报道

统计局数据显示，M40家庭近70%收入是用于日常基本开支。

《新海峡时报》报道，经济部副部长沙哈引述统计局数据，指称M40家庭的收入结构中，伙食开销占了34.1%，居所与水电等公用事业开销占22.7%，交通费用则占10.6%。

“扣除教育与医疗开支后，他们每月的结余所剩无几。”

“这正是所谓的‘夹心阶层困境’。”

沙哈表示，根据《2024年家户收入调查报告》，位处收入十分位D5至D8的M40家庭，总月收入介于5860令吉至1万2679令吉之间，平均为8744令吉。

他说明，当局是根据每个马来西亚计划期间展开两次的家户收入与支出调查，检讨相关收入门槛。

他表示，M40家庭的收入区间从2022年的5250令吉至1万1819令吉，增加至2024年的5860令吉至1万2679令吉。

下一轮调查定于2027年展开，调查结果将于次年公布。