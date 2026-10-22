国会报道

来自朝野阵营的两名议员今日辩论2027年财案时，分别就种族课题表达担忧，呼吁联邦政府介入调停。

行动党木威国会议员倪可汉质疑官方统计所采用的“土著”字眼；伊党巴西富地国会议员聂扎瓦威则敦促政府巩固国民团结，妥善化解种族分歧。

倪可汉在辩论时，指称统计局将居住在马来西亚的外籍穆斯林归类为“土著”，据此促请该局以“巫裔”取代“土著”字眼。

他以木威国席2022年的选民族群比例（华裔56.8%，巫裔27.2%，印裔15.2%，其他族群约0.9%），与统计局2025年报告所公布的2023年人口数据作对比。

他说，统计局报告显示木威人口分布为华裔47.6%，土著34.8%，印裔17.1%，其它族群0.5%。

报告同时记录木威的非公民占总人口的7.5%。

“这意味着罗兴亚人、孟加拉人、印尼人、巴基斯坦人、在马来西亚的其它穆斯林，通通都被归类为土著了。”

外籍穆斯林被归类“土著”？

倪可汉表示，“土著”一词从未出现在任何现行法律中，现行法律仅有针对巫裔、沙巴与砂拉越原住民、半岛原住民制定的扶弱政策。

“若要使用这个词汇，范围应当仅限于这三类公民群体。”

“否则援助将流向法定受益范围之外的群体，形成倒贴外人、亏待自己人的局面。”

他引述《联邦宪法》第160(2)条文补充，“巫裔”的界定须符合四项条件：信奉伊斯兰、惯用马来语、奉行马来传统习俗、1957年以前出生于马来亚或其后裔，因此1957年后才抵境的穆斯林不属巫裔，无权享有该族群的特权。

“若不纠正这项定义，国家财富与资源将会遭挪用以满足外籍人士，损害巫裔、沙砂原住民、半岛原住民的权益。”

“倘若把大批出身贫困的外籍人士纳进来，土著贫困问题将永远无法解决。”

“归化为公民的外籍人士固然应获公平对待，但决不能将其列入享有优于原有公民特权的分类中。”

除了倪可汉所列出的条件外，第160(2)条文亦包含独立前出生或长住于联邦或新加坡者的后裔。

统计局所公布的人口统计，将“土著”归类在马来西亚公民项下，非公民则另行单独统计。

促统计局即刻澄清

土团党布城国会议员拉兹吉丁在倪可汉发言期间打断，呼吁统计局与政府即可澄清此事。

“若澄清未果，外籍人士在毫无合法根据下被视作土著，所有人都将宣称有土著身分，势必会酿成争议。

“这是极其危险的言论。”

吁成立特委会促进团结

另一边厢，聂扎瓦威则是警告，动辄挑剔他人，恐将加深多元种族社会的分裂。

“若一味挑剔他人、旧事重提，最终势必引发内斗。”

“上苍造就了这个多元社会，让我们汇聚了不同种族与族群背景的人。”

他强调，马来西亚人不分种族，都拥有相同的人性。

他指着行动党日落洞国会议员雷尔说，“无论原住民、巫裔、华裔或印裔，哪怕是我和日落洞（国会议员），都是一家人。”

他同时呼吁财案加大力度推动国民团结议程，包括成立由首相或副首相领军的特设委员会。

“促进各族团结的议程，唯有依靠政府出面方能贯彻落实。

“因此，我希望今年的预算案能纳入促成此目标的具体举措。”