扣留所命案死者诺里兹旺家属与支持者明日游行至国会大厦为其讨回公道，同时呼吁联邦政府即刻成立独立警察投诉及行为不检委员会（IPCMC）。

捍卫自由律师团总监拉妮雅发表文告表示，此次游行为该组织所发起，参与者涵盖诺里兹旺亲友、公民组织、律师、广大公众。

他预告，游行队伍将向国会议员递交备忘录，要求问责相关单位。

“警方尚未原因《刑事法典》第302条文将本案改列为谋杀案调查。再者，自诺里兹旺10月1日在扣留期间死亡以来，尚无任何警员遭停职或逮捕。正义仍未伸张。”

拉妮雅说明，游行将于上午10点半在国家纪念碑公园集合出发，随后前往国会大厦。

诺里兹旺9月19日遭警方扣留，协助调查涉及藏毒、盗窃、破门行窃的案件。

他最初被扣押于蕉赖警区总部，后于9月30日被送往国立大学医药中心，次日宣告不治。

武吉阿曼廉正与标准执行局总监艾达日前说明，验尸结果显示死者内脏器官并无损伤；捍卫自由律师团驳斥，这与国大医院的验尸结果相矛盾。

昨日，总警长卡立指示武吉阿曼刑事调查局，立即调查诺里兹旺日前在蕉赖警区总部扣留期间毙命的案件。

他指出，鉴于死者遗体发现数处不寻常的伤势，因此必须谨慎展开调查工作。