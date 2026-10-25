诺里兹旺遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡一案，捍卫自由律师团促请总检察长指示当局从谋杀角度调查此案。

捍卫自由律师团总监拉妮雅（Rania Aljunied）及诺里兹旺及诺里兹旺代表律师迪娜（Dina Zamri）今日发文告，也要求武吉阿曼警察总部成立特别调查小组，接手调查此案。

针对武吉阿曼廉正与标准执行局总监艾达昨日说明验尸结果显示死者内脏器官并无损伤，但捍卫自由律师团驳斥，这与国大医院的验尸结果相矛盾。

文告也反驳武吉阿曼的立场，即死因仍有待实验室分析才能确定，并强调警方当时在家属在场的情况下，获告知诺里兹旺死于头部钝器创伤。

文告质疑，既然据称已有上述验尸结果，为何案件仍被列为猝死案，并认为此案应依据《刑事法典》第302条，以谋杀案方向调查。

“武吉阿曼（警方）为何在此事上拖拖拉拉？这起案件涉及不法行为，证据确凿，不容置疑。”

“这不是纪律问题，而是谋杀案”

促设特别调查小组

尽管艾达也说明此案已转交独立警察行为委员会（IPCC），惟文告表示，这对家属而言并不能带来多少安慰。

文告说，2022年独立警察行为委员会法令第25（b）条并未赋予该委员会调查刑事罪行的权力。

“我们对武吉阿曼廉正与标准执行局就此事发表声明感到惊讶。这不仅仅是警方纪律问题，而是一宗谋杀案。武吉阿曼应成立特别调查小组，全面展开谋杀案刑事调查。”

文告促请全国警察总长卡立委任上述特别调查小组，接手调查工作。

文告也要求将涉案的警员停职并拘留，以保存证据；同时要求卡立解释，为何武吉阿曼在验尸结果显示存在内伤的情况下，仍声称死者没有内伤。

昨日，艾达发文告说明，验尸结果显示，死者内脏器官并无损伤，并承诺会透明公正调查。

诺里兹旺家属昨日也在数名律师陪同下，聚集在安华住家前，提交一封要求伸张正义的信函。

随后，安华敦促当局展开彻底调查，绝不妥协。

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

隔天，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。