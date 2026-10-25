全国总警长莫哈末卡立指示武吉阿曼刑事调查局，立即调查诺里兹旺日前在蕉赖警区总部扣留期间毙命的案件。

他指出，鉴于死者遗体发现数处不寻常的伤势，因此必须谨慎展开调查工作。

“我已要求刑事调查局，尤其是该局总监古玛尽快调查此案，并对调查的所有（发现）发表公开声明。”

“当我们从医院接获关于死因的解剖报告，我们将发布一项官方声明以采取后续行动。”

莫哈末卡立今天出席Spectrum国际大学学院第26届毕业典礼后说，负责调查扣留期间死亡案件的武吉阿曼廉正与标准执行局，也已针对该事件发表声明。

“无论如何，我们未获得关于其死因的结果，因为仍在等待实验室报告。”

律师促从谋杀角度调查

今日较早前，捍卫自由律师团促请总检察长指示当局从谋杀角度调查此案，也要求武吉阿曼警察总部成立特别调查小组，接手调查此案。

昨日，武吉阿曼廉正与标准执行局总监艾达发文告说明，验尸结果显示，死者内脏器官并无损伤，并承诺会透明公正调查。

诺里兹旺家属昨日也在数名律师陪同下，聚集在安华住家前，提交一封要求伸张正义的信函。

随后，安华敦促当局展开彻底调查，绝不妥协。

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

隔天，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。