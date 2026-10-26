指活猪运雪早已公开说明，陈泓缣强调运输受严控
活猪自砂拉越运入雪兰莪引发争议，农粮部副部长陈泓缣说明，相关安排是于2025年7月在严格条件下获批，且早已向媒体和国会说明。
陈泓缣发表文告指出，相关安排是取得当局的准证，且须遵循严格的管控制度：活猪入境后必须直接运往万挠的屠宰场，中途不得停靠任何地点。
“缘于非洲猪瘟疫情爆发冲击养殖业，这项决定是协助稳定市场供应与价格的轻重措施。”
“我也了解到，当局自始即制定了严格的标准作业程序，以确保巴生港口的活猪装卸过程受控且有序。”
活猪自砂拉越运入雪兰莪引发争议，农粮部副部长陈泓缣说明，相关安排是于2025年7月在严格条件下获批，且早已向媒体和国会说明。
陈泓缣发表文告指出，相关安排是取得当局的准证，且须遵循严格的管控制度：活猪入境后必须直接运往万挠的屠宰场，中途不得停靠任何地点。
“缘于非洲猪瘟疫情爆发冲击养殖业，这项决定是协助稳定市场供应与价格的轻重措施。”
“我也了解到，当局自始即制定了严格的标准作业程序，以确保巴生港口的活猪装卸过程受控且有序。”
他进一步说明，活猪的运送仅限于晚上8点至凌晨5点之间，须使用特制铁笼卸载，随后直接装车运往万挠屠宰场。
他表示，这项程序旨在缩短活猪在港口停留时间，并降低环境污染与影响周遭的风险。
他斥责道，在未研读既定标准作业程序并掌握确凿证据前，不应贸然指控相关作业破坏港口卫生与清洁。
政府早已公开说明
另外，陈泓缣指出，这项安排先前已由砂拉越食品工业、原产业及区域发展部长史蒂芬伦迪，以及农粮部长莫哈末沙布、时任副部长阿图公开说明。
他透露，自己今年4月曾视察砂拉越实文然一座现代养猪场，以考察出口活猪至新加坡与雪兰莪的作业与流程。
他表示，此次视察让他亲见生物安全措施的落实，包括使用符合既定规格的活牲畜运输船。
“对于有人在未经查核即作出指控，甚至意图将此事与雪州苏丹谕令挂钩，以不实讯息炒作课题，我深表遗憾。”
今年2月，沙拉弗丁以环境污染与土地资源有限为由，表明不同意在雪兰莪境内继续开设养猪业。
他亦否决了远离住宅区推行现代养猪业的倡议，建议改由进口猪肉满足州内非穆斯林需求。
大臣阿米鲁丁随后表明，为遵循苏丹谕令，雪州政府已停发准证，并加速关闭既有养猪场。
他当时补充，雪兰莪猪肉需求将全数以来进口，进口准证核发则交联邦政府决议。
而在近期，巴生港渔民协会声称，自今年7月以来，过量的活猪运入雪兰莪宰杀，达到每周约有800头的数量，恐怕违反雪州苏丹谕令，也污染巴生港口环境。
雪州伊青副团长费祖丁跟进道，雪州苏丹明确颁布谕令，只有进口猪肉获准供应，以满足州内非穆斯林群体的需求，质疑此事违反了苏丹谕令。
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