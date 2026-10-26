活猪自砂拉越运入雪兰莪引发争议，农粮部副部长陈泓缣说明，相关安排是于2025年7月在严格条件下获批，且早已向媒体和国会说明。

陈泓缣发表文告指出，相关安排是取得当局的准证，且须遵循严格的管控制度：活猪入境后必须直接运往万挠的屠宰场，中途不得停靠任何地点。

“缘于非洲猪瘟疫情爆发冲击养殖业，这项决定是协助稳定市场供应与价格的轻重措施。”

“我也了解到，当局自始即制定了严格的标准作业程序，以确保巴生港口的活猪装卸过程受控且有序。”