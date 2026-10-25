“我和陆兆福到了”，法丽娜加入网民TuJu嘲讽梗
本地导航应用程序TuJu错漏百出后，社媒上出现一些由人工智能生成，以部长为主角的嘲讽短视频。而教育部长法丽娜出席一场活动时也加入网民的玩梗，在面子书标记张念群和倪可敏询问两人下落。
法丽娜昨晚出席希盟在马六甲举办宣布州选候选人名单时，在面子书贴出自己和陆兆福已到场的照片。
法丽娜该则贴文标记张念群和倪可敏，并询问两人身在何处。
“我和陆兆福在马六甲了。倪可敏和张念群，你们在哪？”
本地导航应用程序TuJu错漏百出后，社媒上出现一些由人工智能生成，以部长为主角的嘲讽短视频。而教育部长法丽娜出席一场活动时也加入网民的玩梗，在面子书标记张念群和倪可敏询问两人下落。
法丽娜昨晚出席希盟在马六甲举办宣布州选候选人名单时，在面子书贴出自己和陆兆福已到场的照片。
法丽娜该则贴文标记张念群和倪可敏，并询问两人身在何处。
“我和陆兆福在马六甲了。倪可敏和张念群，你们在哪？”
而张念群和倪可敏也在法丽娜贴文下方互动，展现幽默的一面。
张念群通过其面子书专页留言写道：“还在路上……猜猜我用什么应用程序？”
倪可敏面子书专页管理人则留言：“等等，正找着地点。”
两人的回应也引起其他网民关注，纷纷在下方留言互动。
社媒目前流传多个用AI生成的短视频嘲讽TuJu，其中一个视频可见一名司机开着车，载着法丽娜、陆兆福、张念群和倪可敏，身为公务员的众人必须使用TuJu作为导航系统，惟车子最终驾入河里。
政府考虑全面封杀Waze
鉴于知名导航应用程序Waze设址以色列存在数据安全隐患，联邦政府禁止公务员继续使用该应用程序，并建议民众改用TuJu。
不过，民众试用后发现该应用程序错漏百出，更因故障而投诉激增。
民众质疑TuJu是否足够成熟，足以接替市场地位更稳固的导航应用程序。
大道局随后就应用程序故障致歉，解释是因为安华推荐引发用户量暴增所致。
TuJu为大道局与Prosignal Consortium联合开发，于去年11月推出，卖点为连接大道局交通管理中心的即时路况报告，用户亦可调阅高速公路的实时闭路电视画面。
本周四在国会下议院质询时，行动党文冬国会议员雪芙拉直言，自己亲测该应用程序后发现，使用体验令人失望，并援引民众反馈指出，TuJu尚不具备普及条件。
数码部长哥宾星回应相关质询时澄清，政府并未强制公职人员使用TuJu，他们可自由选择Waze以外的其它导航应用程序。
本周五，首相安华坚称导航应用程序Waze存在安全隐患，表明政府正考虑全面封杀该应用程序。
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