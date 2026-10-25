本地导航应用程序TuJu错漏百出后，社媒上出现一些由人工智能生成，以部长为主角的嘲讽短视频。而教育部长法丽娜出席一场活动时也加入网民的玩梗，在面子书标记张念群和倪可敏询问两人下落。

法丽娜昨晚出席希盟在马六甲举办宣布州选候选人名单时，在面子书贴出自己和陆兆福已到场的照片。

法丽娜该则贴文标记张念群和倪可敏，并询问两人身在何处。

“我和陆兆福在马六甲了。倪可敏和张念群，你们在哪？”