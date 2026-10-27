第二财长阿米尔韩沙提醒雇员公积金局，视野不能仅局限于会员的缴纳额度，更须正视会员生活不断变化的现实。

“他们在抚养子女的同时，还要照顾年迈的父母。生活未必总能按部就班，需求也会随着岁月推移而改变。”

“正因如此，公积金局的角色不断深化——从储蓄走向财务保障、从财务保障走向福祉、从服务个人会员延伸至助力打造一个更强大、更有韧性的国家。”

他表示，公积金局必须顺应就业形态的变化，同时持续缔造可持续的回报，协助更多国民攒足退休储蓄。

《马新社》报道，阿米尔韩沙是在公积金局75周年庆典上致辞。

他说，公积金局未来宏图不应仅止于扩大基金规模，而是要在不偏离守护会员退休金这一核心职责的前提下，成为一家更切合时需、包容且具影响力的机构。

阿米尔韩沙在出任第二财长前曾担任公积金局执行长。

他表示，自己在公积金局与政府履职的经历，让他能够从两个视角看待该机构的角色。

他说明，从政府视角来看，退休资金是否充裕与国家韧性息息相关；家庭财务安全是经济稳定的基石，而长期储蓄则为投资与经济增长奠定基础。

近40%会员有望达基本目标

公积金局主席祖基表示，该局必须与马来西亚并肩蜕变，坚守社会赋予的信任以及对会员承担的责任。

他说，历经75年岁月中，公积金局同马来西亚一同成长，安然渡过经济危机、技术变革、就业形态转变、冠病疫情所带来的冲击。

“每个时期都有不同的压力与选择，惟有一项责任亘古不变：那便是保障国民的财务未来，确保公积金局具备足够的韧性，代代相传地扛起这项重任。”

9月29日，阿米尔韩沙在“2026年公积金局国际社会福祉会议”上代读首相安华演讲稿。

安华透露，近40%公积金会员有望在60岁以前达到39万令吉的基本储蓄标准——政府目标是在2030年前将该比例提升至60%。

“这固然是进展，但仍有太多的国民面临着在长达20至25年的退休生涯中积蓄耗尽的风险。”

安华亦特别指出许多家庭面临的两难困境：既要应付眼前的开销，又被寄望为数十年后的退休作准备。

“在人们连下个月的着落都悬而未决时，要求他们去为2048年作规划，这绝非单纯的理财素养问题，而是实实在在的财务能力问题。”