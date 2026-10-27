虽然马六甲国阵主席阿都拉勿声称议席分配已成定局，惟马华副总会长刘亚强驳称，国阵不是由前者说了算，并促国阵主席阿末扎希兑诺解决议席分配争议。

他今天发文告要求阿都拉勿，解释为何未经盟党同意下宣布议席分配。

此外，他质问，虽然阿都拉勿声称议席分配已定案，阿末扎希事后却表示候选人名单仍有协商空间，两名国阵领袖的说法究竟该以谁为准？

他认为，阿末扎希有责任厘清中央领导层在议席分配中的角色和协调成员党之间的分歧，不能将协调责任完全交由州领导层处理。

因此，他促请阿末扎希履行承诺，在10月31日提名前协调各方，妥善解决议席分配争议。

曾正式致函表达反对

刘亚强今天发文告也证实，马华已经明确反对有关议席安排，甚至正式致函表达立场，但阿都拉勿（上图）依然擅自公布候选人名单，并声称议席分配已获各方同意、没有更改的必要。

“既然马华没有同意，所谓的各方共识究竟从何而来？是谁代表马华同意了？难道只要甲州国阵主席认为谈妥了，就可以当作所有成员党都已经接受？”

他强调，阿都拉勿身为甲州国阵主席，确实有责任协调各方的议席谈判，但协调不等于可以替盟党作决定，更不能在成员党明确表达反对后，依然单方面宣布一切已经定案。

“尊重盟党，不是决定做好了才来通知，而是决定之前就必须充分协商。既然马华已经清楚表达立场，阿都拉勿就应该正视分歧，重新进行实质谈判，而不是以议席已经分配为由，要求盟党被迫接受。”

共同决策名存实亡？

刘亚强强调，国阵是由多个成员党组成的政治联盟，任何领袖都不能以主导谈判为由，取代其他成员党的决定权。

“议席怎么分配可以讨论，但成员党应有的协商权和自主权，不能被剥削。”

他重申，合作必须建立在互相尊重、平等协商的基础上，而不是要求其中一个成员党无条件让步。

“如果今天马华的议席可以在未经同意下被决定，明天是否其他国阵成员党也可以面对同样情况？那么国阵所谓的共同决策，还剩下什么意义？”

国阵日前在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。

魏家祥较后向媒体表示，不满国阵没通知今晚有公布候选人，以为只是推介竞选机制，显然国阵先斩后奏。他也强调，马华不满议席被“打包”给国盟，并强调马华反对交出传统上阵议席。

据称马华只获准竞选两个议席，即此前赢得的马接再也（Machap Jaya）及吉里望（Kelebang）。马华在2021年马六甲州选竞选7个议席，但这次仅获分配两个议席。

针对此，阿都拉勿之后表示，国阵马六甲州选的议席分配谈判已结束，其中7席分配给伊党及该联盟的战略伙伴。然而，阿末扎希同一天指出，有关马华不满国阵所公布的马六甲州选候选人名单一事，将于本月31日前共同讨论及解决。