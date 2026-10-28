国会报道

2021年至今年8月期间，共有2097名警官和警员因涉及毒品、抢劫、贪污而被逮捕。

当中，1551人涉毒、64人涉及抢劫、482人涉贪。

内政部是透过国会书面答复回应行动党甲洞国会议员的质询。

林立迎要求政府说明自2001年起，引设计毒品、抢劫、贪污罪行，而遭逮捕的警队人士。

内政部说明，涉毒者皆是在《1952年危险毒品法令》下被捕，357人在2021年落网、2022年248人、2023年245人、2024年310人、2025年256人，以及135人在今年1月至8月期间被捕。

至于抢劫罪行，在2021年、2022年、2025年和今年首8个月各别有10人被捕；在2023年和2024年则分别有11人及13人被捕。

被反贪会逮捕的警察人数，分别是2021年77人、2022年86人、2023年129人、2024年53人、2025年87人，以及今年首8个月50人。

林立迎也询问关于12名警员涉嫌于今年2月5日，在加影绿野山庄勒索抢劫一名中国公民总值约20万令吉加密货币案件的调查进度。

内政部透露，警方已立案并援引《刑事法典》第395条文，从结伙抢劫的角度展开调查。