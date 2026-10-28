国会报道

警方展开“维京行动”彻查企业黑帮案一年后，内政部指出，至今未发现反贪会官员涉案，也未传召任何反贪会官员助查。

内政部说明，这项结论是根据受召证人的背景与身份而定；截至9月25日，警方一共传召了70人录供。

“警方也逮捕数人，并冻结与扣押多项资产。据信，这些资产与涉案活动有关。”

“冻结与扣押的资产包括8处房产、11辆交通工具、417个中央存管系统（CDS）户头、70个总值约3亿2359万令吉的股票交易户头，以及404个总额约8562万令吉的银行户头。”

《马新社》报道，内政部是在国会官网发布书面答复，回应国盟彭加兰芝柏国会议员阿末玛祖克的提问。

调查仍在进行

此外，内政部表示，警方仍在执行维京行动以完成调查报告，并承诺必依法彻查。

“配合维京行动，警方反洗黑钱调查组（AMLA）已于2025年10月14日，援引《2001年反洗黑钱、反恐融资与非法活动收益法令》第4（1）条文开档调查。”

《彭博社》2月初报道，马来西亚商界出现所谓的“企业黑帮”，勾结反贪会害群之马，借调查与恐吓等手段向特定企业创办人或高层施压，夺取企业控制权。

商人陈文龙是被点名的人物，但他坚决否认涉及企业黑帮，反指特定企业黑帮分子串通警方迫害他。

他在3月17日公开控诉，自己全力配合“企业黑帮”案调查，甚至遭延扣三天，但警方与证券监督委员会（SC）仍于3月13日联手突击其住宅与相关场所，扣押其公司名下三辆车及其他财物。

同月，武吉阿曼洗黑钱调查组主任法兹里沙（Fazlisyam Abd Majid）透露，警方于去年10月15日至今年1月13日展开“维京行动”（Op Viking），陈文龙因涉嫌洗黑钱，名列当时遭扣留的十人当中。

4月，法兹里沙指出，警方当时录取了41人口供，受询者皆非反贪会官员。

政府早前也成立由总检察长杜苏基领衔的跨机构专案小组，彻查企业黑帮案。

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