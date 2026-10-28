国会报道

能源委员会正在针对数据中心领域的自行发电设施及可再生能源的使用，制定全面的框架和指南。

副首相兼能源及水务转型部长法迪拉说，制定该框架和指南符合政府批准数据中心领域至少使用30%可再生能源的规定。

他指出，政府也鼓励数据中心行业通过太阳能自用倡议，开发自行发电设施，以避免其他用户的电供成本增加。

“此举措旨在提高数据中心领域自行发电的能源使用量，同时减少对于国家电网电供的全面依赖。”

“另一方面，数据中心也必须拥有备用发电机，用于需求管控用途，尤其是在关键时段及运行备用容量处于低水平时，减轻电网系统所承受的额外压力。”

他今天是在国会下议院问答环节回应国盟马樟国会议员袁怀绍的质询，袁怀绍要求政府说明采取的应急计划，以确保数据中心运营在干旱或水供中断期间，不会影响人民的水电供应。

实际用电量1374兆瓦

法迪拉说，数据中心也受鼓励参与企业可再生能源供应计划（CRESS），以直接取得绿色能源供应。

他指出，每项数据中心发展项目的电供申请，皆先由能源焦点小组（EFG）进行全面技术评估，接着提呈至数据中心工作组（DCTF）阶段，考量供电系统能力、输电与配电网络，以及基础设施投资需求。

他说，截至今年8月，数据中心已签约的电力需求达2346兆瓦（MW），实际用电量为1374兆瓦或占58.5%。

他也说，这是因为在申请电供合约时提呈的电力需求估算，不一定与实际用电量相符。

针对袁怀绍在附加提问提到的核能使用，法迪拉说，政府仍在考虑把核能作为国家能源来源之一，国家的首要考量是准备程度，以保障能源供应及人民安全。

他指出，与国际协议有关的事项必须先获解决，同时须确保符合国际原子能机构（IAEA）的标准，并考量安全监管、劳动力能力及技术适用性。