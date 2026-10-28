砂拉越巴都林当州议员施志豪决定，加入砂盟成员党之一的砂拉越人民联合党（SUPP，人联党）。

根据《马新社》，他今天发文告指出，在砂拉越总理阿邦佐哈里（Abang Johari Tun Openg）的领导下，砂拉越政治领导层逐渐走上一条鲜明的本土政治路线。

“特别吸引我的是，砂盟强调砂拉越的宪赋权利、利益与愿景，并决心通过砂拉越自身的政治机构来实现这些目标。”

“我相信，加入人联党并在砂盟内部开展工作，将让我有机会更直接、更有效地为推动这些共同目标作出贡献。”

施志豪于2011年砂拉越选举中代表公正党首次当选巴都林当州议员，并在2016年成功守土。

喜来登政变前夕，时任工程部长巴鲁比安及施志豪分别是公正党的砂州主席及副主席，而且隶属于时任署理主席阿兹敏的派系。

施志豪在2020年4月遭公正党开除，一个月后就与巴鲁比安一起加入砂拉越全民团结党（PSB，简称砂团党）。

2021年砂拉越选举中，他以砂团党旗帜守住议席，但隔年却退党，以议会内唯一的独立州议员身份继续履职。

砂团党则在2024年宣布解散，全体党员正式转投并入民进党（PDP），原本属于该党的3名州议员也以集体阵营的形式加入民进党。