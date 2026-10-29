国盟已单方面向法庭申请准令，以对社团注册局总监祖菲卡尔启动藐视法庭的程序。

这项申请是由国盟总秘书达基尤丁等五人提出，祖菲卡尔（Zulfikar Ahmad）是唯一答辩人。

代表国盟的律师拉菲克（Rafique Rashid Ali）证实，他们已提呈相关申请。

根据《自由今日大马》昨天的报道，国盟在申请理由中指控，社团注册局在国盟的司法审核申请及暂缓执行申请仍待法庭裁决期间，故意采取行动，抢先取消国盟的注册。

国盟声称，此举意在干预及妨碍司法公正，导致其司法审核申请失去实际意义，也变得徒劳无功。

“第一答辩人在充分知悉相关诉讼仍在进行，以及提交法庭审理的问题的情况下，仍故意采取行动。其目的旨在干预、阻挠及抢先影响本案的司法公正，且该行为也可能产生上述效果。”

高庭批准暂缓撤注册

法庭已择定于11月12日以内庭方式进行案件管理。

国盟于10月5日入禀司法审核申请，并寻求法庭发出移审令（certiorari），撤销社团注册局于9月23日发出的通知，即无限期暂停国盟的活动。此外，国盟也要求撤销9月22日发出的另一项通知，即要求国盟说明为何不应被取消注册。

国盟要求法庭宣告上述两份通知无效。

10月13日，高庭批准国盟展开司法审核程序。但一周后，社团注册局取消国盟的注册。

10月22日，高庭批准暂缓执行取消注册的决定，使国盟得以自己的旗帜参加即将举行的马六甲州选举。