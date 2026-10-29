马六甲州选

巫统下令党员和支持者为国盟马六甲州候选人助选，并同意由国阵与国盟共同发布竞选宣言。

巫统总秘书阿斯拉夫昨晚发文告表示，该党最高理事会昨晚在会议一致确认，与战略伙伴伊党及其他国盟伙伴缔结合作与政治共识，以迎战第16届马六甲州选举。

“（我们）指示全体党机制及支持者全力协助，并坚定支持所有将在本届马六甲州选举中上阵的国盟候选人。”

此外，他说，巫统也同意国阵与国盟共同发布竞选宣言，为人民提供最优质的服务，并延续马六甲州政府过往在服务与州发展方面的卓越表现。

促别诋毁敌对党

阿斯拉夫不忘提醒党领袖及竞选团队以理性、有礼的方式进行竞选活动，避免诽谤、诋毁或辱骂敌对党。

选举委员会已将甲选投票日定在11月14日，提名日为10月31日，提前投票日则为11月10日。

甲州国阵上周六宣布竞逐21个州席的候选人名单，其余交由国盟上阵，马华2名候选人分别为马接再也原任议员魏喜森及吉里望原任议员林万锋。

此事随即引发马华不满，马华总会长魏家祥表明，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其马华过去竞选的议席据称分配给了其它政党。

然而，马华昨天最终同意在马六甲州选上阵两席。

根据魏家祥，国阵已提出方案以维持政府中的华裔代表性，确保一旦执政，华裔权益不会受到边缘。