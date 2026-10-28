晚上7点59分更新

马六甲州选 尽管此前因国阵候选人名单产生龃龉，惟马华公会如今表明，同意在马六甲州选上阵两席。

马华总会长魏家祥声称，国阵亦提出方案以维持政府中的华裔代表性，确保一旦执政，华裔权益不会受到边缘。

“其中最大的争议，在于我们之前说的席次问题。我们很清楚地向国阵主席（阿末扎希）表达（这项疑虑），他也听取了我们的意见，至少他知道我们的疑虑在哪里。我们提出要求之后，扎希也给予了一些比较正面的回应。”

“有一些已经成了事实，可能我们就用别的变通的方式。至于这个方案如何执行，我想大家可以看到，我们州选后一旦成立政府……”

“扎希给予的保证是，他们非常珍惜华裔在柔佛和森美兰（州选）给予的支持，他们也珍惜与马华之间的互动和多年的关系。”

“所以有鉴于此，在马六甲，我们也得到保证，在州政府的代表方面，我们将会确保华裔不会被边缘化。我觉得这是我们两个党魁交流时达成的相当重要的共识。”

两候选人领取委任状

魏家祥今日是在马华会长理事会会议后召开记者会，说明马华的立场。

他表示，国阵眼下最重要的，是赢下马六甲州选，再去谈论如何组织政府、如何落实上述方案。

“所以，我们的两位候选人已经开始处理提名手续：在党内签署一些文件，国阵方面也有这样的程序，我们都会跟着做。”

“接下来，我们将全面投入我们的选区工作。”

此外，魏家祥也否认马华杯葛今日在巫统总部举行的马六甲州选候选人委任状移交仪式，并指马华两名候选人之后领取委任状。

“我们不是杯葛，只是马华同时间有会议，所以我们之后领取（委任状）。”

而巫统总秘书阿斯拉夫也在面子书贴文说，国阵21名候选人今午已向国阵主席宣誓，并签署4份选举协议。

甲州国阵上周六宣布竞逐21个州席的候选人名单，马华2名候选人分别为马接再也原任议员魏喜森及吉里望原任议员林万锋。

此事随即引发马华不满，魏家祥表明，未经协商及马华同意即宣布候选人的做法令人无法接受，尤其马华过去竞选的议席据称分配给了其它政党。

魏家祥当时表示，若未经马华最高领导层同意，该党不会承认任何由甲州国阵宣布上阵州选的马华候选人。



