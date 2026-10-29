响应首相安华企业黑帮调查报告三个月内出炉的宣布，总检察长杜苏基昨日召开了专门针对金融犯罪的特别小组首次会议。

会议主要议程，涵盖敲定特别小组成员名单，以及厘定调查范围。

然而，总检察署的相关声明却是引发了诸多疑窦：内阁3月下令展开的企业黑帮调查进展如何？总检察长何以如今才组建特别小组？

彼时，政府发言人法米就声称，持续调查企业黑帮指控的机构，涵盖警队、内陆税收局、反贪会、证券委员会，这四家机构联同国家银行与国家打击金融犯罪中心，参与了杜苏基组建的特别小组。

《当今大马》已联系杜苏基，以厘清是否正启动全新调查；同时也联系了首相办公室，以寻求进一步说明。

所谓企业黑帮，是指利用可疑手段打压竞争对手并施以企业收购的商界人士，《彭博社》2月报道指控反贪会官员与此类商人有所勾结，引发了舆论关注。

卷入其中的，包括时任反贪会主席阿占巴基、安华前幕僚法哈斯、商人陈文龙，惟三人皆否认涉案。

政府在过去七个月面临调查此事并公开调查结果的舆论压力。

10月20日，国盟乌鲁登嘉楼国会议员罗索等议员追问企业黑帮指控调查进展，迫使安华表明已指示杜苏基组建特别小组展开全面调查，无论结果涉及何人，均会对外公开。

不过，安华当时并未说明是在何时下达相关指示，外界彼时普遍理解为内阁3月下令展开的调查。

罗索受访时表示，自己对眼下进展亦感到困惑。

“法米说一套，安华说一套，总检察署又说另一套。转来转去的，谁才是对的？”