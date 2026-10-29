马六甲州选

早前表明将在马六甲州选攻打9席，公正党如今改变主意，宣布再增加上阵1席，由退役少校再米迪蒙出战阿逸利茂州席。

公正党总秘书傅芝雅说，随着该党增加上阵席次，意味着希盟目前将竞逐22席，惟最终上阵议席仍取决于其它政党是否有变动。

“我们昨天移交委任状，我们再增加一个竞选议席。宣布候选人当天是9席，但我们今天增加1席，因此，公正党将攻打10席。”

傅芝雅今日是以贸生部副部长身分，出席部长阿米占主持的2026年屠妖节佳节顶价计划（SHMMP）记者会后，向媒体说明此事。

希盟原先并未派员上阵阿逸利茂。

2021年甲选期间，阿逸利茂出现三角战，巫统候选人哈密以1085张多数票为国阵守土成功。

国盟候选人与希盟候选人分别得票2753张和798张。

提到迎战州选的准备工作，傅芝雅说，她已巡视公正党竞选议席的主要行动室，并满意选举机关的备战工作。

“我目前对他们在各方面的准备工作感到满意，包括机关、投票区、行动室、数据和后勤，他们已准备就绪应付本周六的提名日。”

甲州议会在9月23日解散，选举委员会择定11月14日为投票日，提名日和提前投票日分别落在10月31日及11月10日。