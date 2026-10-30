财案通过即刻发放选区拨款，安华欢迎更多议员签署CSA
首相安华说明，与政府签署信任与供应协议的13名国会议员，将在国会通过2027年财案后，获得各自的选区拨款。
《每日新闻》报道，安华今日在吉隆坡结束周五礼拜后表示，“财案正在辩论，只要在年底获得通过，我们就能按照协议立即发放拨款。”
政府昨日与巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪签署了是项协议。
土团党共19名国会议员，但其中13人被视为支持前署理主席韩沙再努丁，这13人据悉未受邀参与协议签署。
首相安华说明，与政府签署信任与供应协议的13名国会议员，将在国会通过2027年财案后，获得各自的选区拨款。
《每日新闻》报道，安华今日在吉隆坡结束周五礼拜后表示，“财案正在辩论，只要在年底获得通过，我们就能按照协议立即发放拨款。”
政府昨日与巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪签署了是项协议。
土团党共19名国会议员，但其中13人被视为支持前署理主席韩沙再努丁，这13人据悉未受邀参与协议签署。
根据协议，这13名国会议员将获得与政府后座议员同等数额的选区拨款，同时政府承诺将提呈首相任期限制、总检察长分权两项修宪案。
作为回报，这些国会议员将投票支持2027年财案，并在本届国会任期结束前支持安华政权。
昨日协议签署数小时后，国会下议院以多数声浪表决通过2027年财案二读，法案如今晋入委员会阶段辩论。
欢迎其他议员加入协议
安华表示，政府对有意加入协议的其他议员持开放态度。
他补充，是项协议与2021年时任依斯迈沙比里政府与希盟签署的协议如出一辙。
“这与我当年担任国会反对党领袖时的原则相同……当时政府由巫统（国阵）、伊党、土团党组成，我们商讨并争取拨款，这并无异样。”
“昨日签署的协议是良好的进展，任何有意遵循过往方式达成共识者皆可加入，这并非我们独创的新规。”
政府发言人法米同样表示，签署相关协议的大门始终敞开。
面对媒体问询，法米强调，政府有意落实协议中的承诺，尤其涉及制度改革的部份。
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