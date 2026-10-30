首相安华说明，与政府签署信任与供应协议的13名国会议员，将在国会通过2027年财案后，获得各自的选区拨款。

《每日新闻》报道，安华今日在吉隆坡结束周五礼拜后表示，“财案正在辩论，只要在年底获得通过，我们就能按照协议立即发放拨款。”

政府昨日与巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪签署了是项协议。

土团党共19名国会议员，但其中13人被视为支持前署理主席韩沙再努丁，这13人据悉未受邀参与协议签署。