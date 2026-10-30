国防部长卡立诺丁今日接收空军采购的首两架FA-50M轻型战机，标志着大马强化空防能力的努力迎来重要里程碑。

这两架由韩国航空宇宙工业公司（KAI）研发的战机，从韩国泗川起飞后，今天抵达纳闽空军基地。

卡立在纳闽空军基地对记者说：“正式移交仪式预定于11月中旬在关丹空军基地举行。”

他形容，这次采购是大马提升军事实力及捍卫国家主权的重要时刻。

他说，这次采购也支持空军在2055年能力发展计划（CAP55）下的长期能力建设。

他指出，政府也将考虑采购第二批更现代化及先进的战机，以进一步加强我国空防能力，但未来采购战机的来源国尚未确定。

“随着空军的鹰式战机计划于2028年退役，我国通过战斗机先导训练及轻型战机计划，采购18架FA-50M战机。”

2027年4月前接收共6架

卡立提到，空军预计将在2027年4月前接收共6架FA-50M战机，其余战机预定于2028年初交付。

他说，在鹰式战机退役后，国防部将敲定部署在纳闽的FA-50M战机数量。

FA-50M是一款双座战机，既能用于有人驾驶飞行训练，也能执行高要求的作战任务。

其最高速度可达1.2马赫，能够进行超音速飞行，并在高空执行任务。

另一方面，由6名飞行员、6名工程官及45名技术人员组成的57名骨干人员，已在韩国完成训练，并将带领这支新中队。

首批受训的所有6名飞行员已于10月21日完成飞行训练课程。

卡立补充，这些战机将由已有逾200名人员的第15中队操作，驻地准备工作则以关丹空军基地为中心展开。