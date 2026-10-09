总开销创史上新高达4598亿，收入料增4.7%非税收增1.1%
刊载: Oct 9, 2026 3:52 PM
2027年财案的总开销创历史新高，进一步扩大至4598亿令吉，比修订后的2026年财案增加3.6%。
配合2027年财案发表的经济展望报告，政府将2026年财案总开销，从原先的4192亿令吉追加至4411亿令吉，以配合年内开销重点及财政需求的变化。
财政部表示，2027年财案总拨款当中，81.9%的拨款或相等于3768亿令吉用于营运开销，另有830亿令吉充作发展开销。
报告说，政府将继续优先推行以人民为本的项目和计划，其中30.2%的总拨款将分配予教育部、卫生部及国防部。
2027财案
2027年财案的总开销创历史新高，进一步扩大至4598亿令吉，比修订后的2026年财案增加3.6%。
配合2027年财案发表的经济展望报告，政府将2026年财案总开销，从原先的4192亿令吉追加至4411亿令吉，以配合年内开销重点及财政需求的变化。
财政部表示，2027年财案总拨款当中，81.9%的拨款或相等于3768亿令吉用于营运开销，另有830亿令吉充作发展开销。
报告说，政府将继续优先推行以人民为本的项目和计划，其中30.2%的总拨款将分配予教育部、卫生部及国防部。
报告指，在经济增长保持韧性但增速放缓的预期下，联邦政府2027年收入预计按年增加4.7%，达到3808亿令吉。
报告说，收入增加主要来自税收，税收收入预计增长5.8%，达到2971亿令吉，占总收入的78%，相当于国内生产总值（GDP）的12.8%。
至于非税收收入，预计微增1.1%达837亿令吉，相当于GDP的3.6%。
报告说，2027年全球原油平均价格若保持稳定，石油相关收入预计达到612亿令吉，占总收入的16.1%，主要得益于国油公司派发的股息增至320亿令吉。
报告指出，非石油收入预计增加3.5%，达到3196亿令吉。
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