2027年财案的总开销创历史新高，进一步扩大至4598亿令吉，比修订后的2026年财案增加3.6%。

配合2027年财案发表的经济展望报告，政府将2026年财案总开销，从原先的4192亿令吉追加至4411亿令吉，以配合年内开销重点及财政需求的变化。

财政部表示，2027年财案总拨款当中，81.9%的拨款或相等于3768亿令吉用于营运开销，另有830亿令吉充作发展开销。

报告说，政府将继续优先推行以人民为本的项目和计划，其中30.2%的总拨款将分配予教育部、卫生部及国防部。