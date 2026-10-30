政府发言人法米指出，高等教育部预计在今年12月向国会提呈《1971年大专法令》（UUCA）修订案。

他说，修订案将重点检讨限制学生言论与结社自由的条文，尤其是法令第15至第16B条文。

《大专法令》第15条规范学生参与政治活动、加入政党及公开表达立场的行为；第16条文则赋予大学副校长冻结或解散学生组织的权力。

至于第16B条文，则列明大学对学生行使纪律管辖权的权限。

拟新法前的过渡措施

法米（上图）表示，这项修订案将作为政府全面制定新法令取代《大专法令》之前的过渡措施，因为相关过程需要较长时间。

“制定一项全面取代现有条文，并涵盖注册、认证及大学管理等领域的新法令，需要一段时间。”

“这是因为高教部必须考量大学治理的新模式。”

“我们预计新法令可在2027年准备就绪。虽然会议上没有明确说明，但我们希望这是（政府的）计划。”

他是今日在内阁会议后的记者会上，如是表示。

目前，政府正研究将多项规范高等教育的法律整合为单一法律框架，称为“单一高等教育法令”（One Higher Education Act）。

10月8日，高教部长赞比里在国会下议院指出，部门正着手统一各公立大学的纪律条例，以解决不同大学在处理学生权利时所出现的不一致情况。

研究解密历史档案

另一方面，法米指出，内阁已同意研究一项提案，即制定统一政策，为目前依据《1972年官方机密法令》（OSA）列做机密的历史文件解密。

他说，这项提案是在国家历史学家理事会今年第二次会议上提出，而内阁已指示总检察署研究相关法律的影响及公众查阅安排。

“首相的指示是，这项工作必须立即落实，但同时必须非常谨慎。”

“我们将就几个层面咨询总检察署，也会征询警方及内政部的意见。”

法米补充，可能会优先考虑解密一些曾依据《官方机密法令》列为机密，但敏感程度较低的文件。

不过，他没有说明何时能够公开相关文件。

有别于一些国家设有定期检讨历史政府档案的机制，马来西亚的《官方机密法令》未对机密分类设下普遍的期限，也没有规定文件在特定年限后自动解密。

根据《官方机密法令》第2C条文，获授权的部长及公务员有权将官方机密解密，包括该法令附表所涵盖的文件。

然而，涉及1969年5月13日种族骚乱和1985年默玛里事件（Memali incident）等重大历史事件的档案，至今仍受保密限制。

默玛里事件发生于吉打华玲，警方于1985年11月19日企图援引《内安法令》逮捕宗教领袖依布拉欣马莫（Ibrahim Mahmood），但遭到村民的顽抗。对峙最终在警方强攻下落幕，但是警方和平民都有死伤。

另一宗重大事件是1987年10月发生的“茅草行动”（Ops Lalang）。时任首相马哈迪领导的政府展开全国镇压行动，援引《内安法令》扣留106名政治人物、社运份子等人士。

2020年11月，时任旅游、艺术与文化部长南茜曾在国会指出，涉及5月13日事件及默玛里事件的机密档案，未经相关负责机构授权，国家档案局无法对外公开。



