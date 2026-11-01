马六甲州选

副首相兼国阵主席阿末扎希表示，若国阵于本月14日马六甲州选举中成功组建州政府，国阵准备邀请国盟加入州政府行政阵容。

《马新社》报道，他指出，此举旨在尊重人民赋予的委托，以及国阵和国盟达成的政治共识，如同此前在森州的做法。

“正如此前在森州的情况，当组建州政府后，我们尊重任命，以便他们（国盟）加入州政府。在马六甲也一样，以前成立团结政府时，我们也委任在希盟的盟友担任行政议员及副行政议员，但后来他们决定退出州政府。”

“因此，我们也将对国盟所有中选的州议员采取同样的做法……若我们成功组建州政府，我们将邀请他们加入。”

他今天在霹雳峇眼拿督出席屠妖节亲民活动后，召开记者会时这么说。

在即临的甲州选举，在28个州席当中，国阵将攻打23席，国盟则上阵5席。

甲州选举提名程序已在昨天进行，提前投票日落在11月10日。



