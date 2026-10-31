副首相兼国阵主席阿末扎希表示，若国阵在第16届马六甲州选举胜出，则他会继续支持阿都拉勿出任首席部长。

但他说明，这项提名仍须交由马六甲州元首莫哈末阿里定夺。

“我们不会越过马六甲州元首的职权。但我身为国阵主席，会提议由阿都拉勿留任马六甲。”

“无论如何，一切先交由马六甲选民裁决。我希望大家能把支持化为选票，让我们与战略盟友携手组建州政府。”

《马新社》报道，阿末扎希是今天在亚罗牙也丹绒比达拉选区发展协调委员会大厦的阿都卡林礼堂，陪同阿都拉勿完成丹绒比达拉州议席提名后，接受记者访问时这么指出。

吁民考量国阵政绩

阿末扎希也期盼马六甲选民在投票日前，先审慎考量阿都拉勿政府的政绩，再做决断。

“我们不希望竞选期间出现抹黑造谣或不光彩的手段。我料想马六甲这次的选情会相对平和。”

他也证实国阵与战略盟友国盟全面出击，竞逐本届马六甲州选全部28个州议席，展现双方同进同退的精神。

“巫统竞选18席，马华公会4席，国大党1席。其余席位则全归国盟盟友。”

“这就是同心协力。外界本以为马华会杯葛马六甲州选，或至少也会赌气闹别扭，但事实并非如此，马华依然获分配4个席位。”

选举委员会择订11月14日为马六甲州选投票日，提前投票日则落在11月10日。

国阵支持CSA签署

此外，阿末扎希指出，国阵支持联邦政府与土团党及独立国会议员签署信任及供应协议（CSA）。

他表示，国阵同时提议将该协议扩大至执政阵营与在野阵营的其他政党。

“这是可喜的进展，尤其有助于政府体察民情、化解民间疾苦。”

“当年巫统领袖出任首相时，政府也曾推行过这项良策。”

昌明政府周四与土团党主席慕尤丁率领的6名党籍国会议员，连同麻坡国会议员赛沙迪等7人，正式签署信任及供应协议。

根据报道，首相安华指出，签署这项协议旨在确保政务运作顺畅，并利于推动国家发展规划，使2027年财政预算案得以切实落实，造福民众。



