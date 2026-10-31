随着国盟与国阵再度于马六甲州选联手，伊党主席哈迪阿旺表示，两方之间的合作有望扩大至联邦层级。

而巫统副主席卡立诺丁则形容，两派在马六甲达成的竞选协议，可作为下一届全国大选的合作蓝图。

马六甲州选定于下个月14日投票，今天是提名日，两名领袖各自发表了上述谈话。巫统与伊党虽隶属不同政治联盟，本届州选却通过议席分配展开合作。

《星报》报道，哈迪表明，双方致力于化解分歧并协调竞选机制，这套合作模式预计在州选落幕后仍会持续。

“最重要的是合作能带来胜利。一切问题都可以通过合作迎刃而解，双方的竞选班底也能系统化分工。”

