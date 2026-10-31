“合作有成一切有解”，哈迪相信伊巫合作可扩至联邦
随着国盟与国阵再度于马六甲州选联手，伊党主席哈迪阿旺表示，两方之间的合作有望扩大至联邦层级。
而巫统副主席卡立诺丁则形容，两派在马六甲达成的竞选协议，可作为下一届全国大选的合作蓝图。
马六甲州选定于下个月14日投票，今天是提名日，两名领袖各自发表了上述谈话。巫统与伊党虽隶属不同政治联盟，本届州选却通过议席分配展开合作。
《星报》报道，哈迪表明，双方致力于化解分歧并协调竞选机制，这套合作模式预计在州选落幕后仍会持续。
“最重要的是合作能带来胜利。一切问题都可以通过合作迎刃而解，双方的竞选班底也能系统化分工。”
随着国盟与国阵再度于马六甲州选联手，伊党主席哈迪阿旺表示，两方之间的合作有望扩大至联邦层级。
而巫统副主席卡立诺丁则形容，两派在马六甲达成的竞选协议，可作为下一届全国大选的合作蓝图。
马六甲州选定于下个月14日投票，今天是提名日，两名领袖各自发表了上述谈话。巫统与伊党虽隶属不同政治联盟，本届州选却通过议席分配展开合作。
《星报》报道，哈迪表明，双方致力于化解分歧并协调竞选机制，这套合作模式预计在州选落幕后仍会持续。
“最重要的是合作能带来胜利。一切问题都可以通过合作迎刃而解，双方的竞选班底也能系统化分工。”
哈迪也是马江国会议员。他今天上午在武吉卡迪提名中心向记者发表上述看法。
询问双方在甲州选后是否继续合作，哈迪回应说，“这合作会继续下去。汲取柔佛、森美兰以及如今第三次在马六甲的经验后，我们期许局面会更理想。”
他进一步表示，这套安排不但可以推展到联邦层级，也能延伸至伊党执政的吉兰丹和登嘉楼。
“联邦层级也会如此。”
下届大选的新公式
另一方面，卡立诺丁指出，巫统与伊党此次携手若在马六甲奏效，将成为两党备战下届大选的范式。
《MalaysiaGazette》报道，卡立诺丁说明，这项协议不仅放眼胜选，更志在促进马来社群的深层团结。
“如果这行得通，意义极为重大。因为巫统在寻找迎战大选的公式，伊党也在寻找同样的公式。”
“只要在此地旗开得胜，这便是我们迎战全国大选所采纳的公式。”
卡立诺丁也是国防部长。他是今天在志愿警卫局培训学院前发表谈话，随后陪同国阵双溪乌浪候选人莱依斯（Rais Yasin）步入提名中心。
在场者包括伊党副主席依德里斯阿末（Idris Ahmad）、巫统最高理事三苏安努亚与阿兹安奥斯曼（Azian Osman），以及伊党中委聂阿都。
遗憾昔日联手破局
谈及两党五年前未能维系政治结盟的旧事，卡立诺丁感慨，这两大马来政党本该更早联手。
“这份合作早该成型，五年前却擦肩而过。所以这一次，我们务必促成此事。”
他补充，伊党领袖在双溪乌浪力挺国阵的莱依斯，巫统同样也会支持伊党在巴也隆布的候选人。
卡立诺丁期许，这项合作能协助国阵与国盟囊括冬牙峇株国会选区辖下的全部四个州议席。
在双溪乌浪，莱依斯遭遇土团党阿都拉（Abdullah Mahadi），以及同心党莫哈末里祖安（Mohd Ridzuan Abdul Rahman）的夹击。
巫统和伊党曾在2019年9月结成“国谐”， 但因为伊党深化与巫统敌人土团党的关系，导致这个联盟最终破局。
举报这则留言
确定要删除留言？
此后将无法恢复