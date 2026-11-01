移民局针对吉隆坡移民局官员涉嫌滥发特别通行证的指控，呼吁知情者或掌握证据者挺身正式举报，而不是公开宣扬。

移民局总监扎卡里亚（Zakaria Shaaban）今天发文告指出，民众可直接向该局或反贪污委员会提供线索，以便当局展开全面调查。

“直接向执法机关提供情报至关重要，唯有如此，方能严守机密并保全证据。”

“若未通报当局便公开发布涉嫌违法的线索，恐打草惊蛇，促使涉案者收手、变换手法甚至销毁证据，进而阻碍调查与执法工作。”

承诺必严惩不贷

扎卡里亚（下图）强调，移民局乐于接纳针对官员违纪失职的举报，并保证彻查所有线索，依法依规严正处理。

他重申，移民局高度重视滥发特别通行证的指控；凡涉及官员违纪、滥权或背弃操守，不论官阶高低，一概严惩不贷，绝不姑息。

为了展现肃贪倡廉的决心，扎卡里亚列出数据：从2023年至今年10月，该局累计处分849名违纪官员，其中73人革职。

单在今年首10个月，便有96名官员受罚，其中18人遭开除。

“这些数据反映了移民局严惩违纪官员的铁腕作风，无论涉案者职位高低。”

“本局将继续强化廉洁风气、严守作业程序并完善内部监督机制，确保各项服务公开透明、秩序井然且合乎法度。”

未提及内部调查

然而，这份文告通篇未直接点名《当今大马》。文告同样未说明内部调查是否已经展开，亦未交代是否有任何官员停职查办。

10月17日，《当今大马》揭露本地有不法集团滥用特别通行证机制。这项机制原本用于协助遭遇紧急状况的外籍人士，如今却沦为协助中国公民逾期逗留以规避旅游签证限制的工具。

8月初，《当今大马》记者在吉隆坡大使路的联邦直辖区移民局办事处暗中观察一周，发现多名本地跑腿在内政部大楼内的一家餐厅，聚集多批身穿白衣的外籍人士。

跑腿随后将他们带往签证、准证及通行证组柜台。在部分情况下，中介甚至涉嫌在护照持有人未到场的情况下冒充申请人，公然抵触移民局的标准作业程序。

涉事餐厅与这起不法勾当无关。

调查也发现，吉隆坡移民局一名高级官员的批文疑为关键环节，毕竟柜台职员无权擅自批准申请，必须取得授权官员的亲笔签文。

特别通行证的官方规费仅为20令吉，但一名放蛇卧底的《当今大马》记者却被索要每本护照高达1500令吉的费用。

《当今大马》曾于8月10日联络吉隆坡移民局，并在该办事处会见一名高层官员时，向对方展示相关的录像与照片证据。

该局获得超过一个月的宽限期置评，却仅以“仍在调查”轻描淡写回应。

报道刊登后，吉隆坡移民局总监韩沙（Hamsha Injau）表示，廉正组将调查有关指控。

《当今大马》亦已将录像与照片证据移交执法机构廉正委员会（EAIC）跟进。



