副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希表示，他希望乡区部旗下工程的拖欠款项问题，能在今年底前妥善解决。

他说，该部将努力确保已竣工但尚未收到款项的工程能够顺利获得付款，包括支付承包商及供应商的工程进度款。

“对于已经完成但尚未获得付款的工程，我们将设法确保资金能够用于支付相关款项，以及根据工程进度支付承包商和供应商的款项。”

“我已在国会解释此事，第二财长也回应了，希望这项问题能够获得妥善解决。”

他今日在巫统峇眼拿督礼堂出席2026年屠妖节亲民活动后，在记者会上这么说。

阿末扎希受询针对乡区部长新闻秘书法兹米（Fadzmel Fadzil）在TikTok上传的一段视频作出回应。该视频涉及一项超过2亿令吉工程款项延迟支付的指控。

媒体近日报道，截至9月30日，涉及112项工程的承包商中期款项及土地业主赔偿金拖欠总额高达2亿5950万3000令吉。

法兹米也是巫青团执委。他透露，有关拖欠款项据称已影响小型承包商，包括土著承包商，尽管工程已经完成，却仍未收到款项。


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