副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希表示，他希望乡区部旗下工程的拖欠款项问题，能在今年底前妥善解决。

他说，该部将努力确保已竣工但尚未收到款项的工程能够顺利获得付款，包括支付承包商及供应商的工程进度款。

“对于已经完成但尚未获得付款的工程，我们将设法确保资金能够用于支付相关款项，以及根据工程进度支付承包商和供应商的款项。”

“我已在国会解释此事，第二财长也回应了，希望这项问题能够获得妥善解决。”

