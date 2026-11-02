所有16名同心党马六甲州选候选人签署诉求，要求重新调查赵明福案，包括委任国际刑事调查专家参与调查。

这项由赵明福民主促进会发起的诉求，也要求全面改革反贪会，并制定反酷刑法令，以防止扣留期间死亡事件发生。

同心党今日发文告指出，签署这项诉求反映该党致力于维护法治、保障人权，以及确保执法机构承担问责责任。

文告说，17年前发生的赵明福死亡事件，至今仍提醒人们必须加强制度制衡。

“同心党认为，尽管赵明福案发生17年，但这仍是一项重要课题，应成为检视马来西亚执法权力、制度制衡及人权保障的一项教训。”

前八打灵再也国会议员李健聪在记者会上宣读这份文告，赵明福的妹妹赵丽兰也有在场。

三项诉求分别是：

（一）邀请国际刑事调查专家，以刑事法典的谋杀（302）或他杀（304）条文重查赵明福案件；

（二）落实国家原则中的维护法纪条文，依法对付在赵明福案件中违法的人士；

（三）尽速实行体制改革，全面改革反贪会使之尊重人权和去武器化，制订《反酷刑法》以杜绝酷刑和扣留所死亡案件。

促政府加快体制改革

同心党也促请政府加快推动体制改革，并采取更强硬行动，对付酷刑及扣留期间死亡事件。

“法治不仅要求人民遵守法律，也要求当局依法行事，并为自身行为承担责任。”

同心党强调，要求执法机构承担问责责任，并不意味着削弱这些机构的职责。

相反，有效的监督机制对于防止滥用权力、纠正不当行为，以及确保追究相关责任人的责任，是不可或缺的。

该党也呼吁通过拟议中的《反酷刑法令》，建立全面机制，以防止、调查及提控酷刑行为，同时保障被拘留者的权利。

同心党表示，不应随着时间流逝而遗忘赵明福案，并强调体制改革不能只停留在政治口号层面。

家属要求调查死因

2009年7月，时任雪州行政议员欧阳捍华的政治秘书赵明福，以证人身分前往雪州反贪会办公室给供，不料最终却卧尸反贪会大厦5楼露台，出事时年仅30岁。

2014年9月，上诉庭三司推翻2011年验尸庭的“悬案”判决 ，裁定赵明福是遭一名或多名人士致死，当中包括反贪会官员。

2024年，高庭勒令警方半年内查毕赵明福案；本案调查最终仅列“不予进一步行动”。

今年1月21日，内长赛夫丁纳苏丁在国会书面答复中说明，赵明福案因目前掌握证据无法满足将特定个人与刑事罪行明确联系的要素，因此才列作“不予进一步行动”，惟赵明福家属并不买帐，要求取得警方的整套调查文件。

随后，赵明福家属再次提出司法检讨申请，寻求法庭谕令警方根据《刑事法典》第302或304条文调查死因。

在今日于吉隆坡高庭进行的诉讼程序中，总检察署反对家属延长司法检讨申请期限。法庭择定11月17日针对这项初步反对作出裁决。