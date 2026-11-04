伊党主席哈迪阿旺的“CSA是达加尔手段”言论继续延烧，掌管法律及体制改革事务的首相署部长阿莎丽娜批评哈迪狂妄，乱给人扣帽子。

“据我对达加尔（Dajjal）的理解，这个魔头会在末世审判日前现身。”

“他难道知道世界末日何时来临？唯真主知晓（Wallahualam）。”

阿莎丽娜今天在吉隆坡为2026年亚洲破产改革论坛发表主题演说后，向媒体如是表示。

阿莎丽娜也是巫统宣传主任。她强调，政见不合也不该诉诸极端字眼，哈迪理应交代何出此狂言。

“他既然扣上假基督这顶帽子，就得说明理由。”

“我不是宗教专家，无从置评。不过对我而言，心生不满大可用其他言辞表达，犯不着走这种极端。”

阿莎丽娜也提醒，伊斯兰教义严禁随意斥责他人为异教徒（kafir）。

哈迪昨天在“伊党主席心声”专栏中写道：“信任及供应协议（CSA）是末日来临前的达加尔手段，它使权力不再是一种必须履行、惠及所有人的托付，反而是迫使继续掌权。”

“这项协议是末世假基督的作法，把原本对众人履行的信托（amanah）公权，扭曲为强行保住权位的手段。”

哈迪补充：“即使协议没有像达加尔那样自立为神，却处处显露假基督的劣性。”

李存孝抨哈迪神智不清

另一方面，行动党怡保东区国会议员李存孝批评哈迪神智不清，其言论不仅失当，更叫人不安。

李存孝今天在国会接受《当今大马》采访时直言：“国会议员竟然用达加尔来辱骂同僚，实在有失体统，他简直不可理喻。”

“穆斯林群体自然比其他人更清楚这个词在神学上的含意。撇开宗教教义不谈，单是这种措辞与构陷手段，连我都觉得恶心。

他强调：“哈迪和他所属的政党必须面对外界的质问：他到底神智清醒不清醒？”

伊党议员捍卫哈迪

面对抨击，伊党尤仑国会议员阿都甘尼（Abdul Ghani Ahmad）出面捍卫哈迪，坚称其比喻纯属象征手法，并未出格。

他指出，信任及供给协议实质上是政府用选区拨款来捆绑在野党议员，借此保住首相安华的政权直到2027年。

他今天在国会受访时质问：“签署协议意欲何为？无非求个保障，确保政局平稳，更要紧的是保住第十任首相（安华）的相位，任期坐满到2027年。”

阿都甘尼补充，达加尔象征贪婪以及掌控人心的强烈控制欲。

“达加尔象征人类难以自拔的贪念，以及企图牢牢钳制同类的控制欲。

“只有信仰坚定、虔敬之人才能抵挡得住达加尔，顶得住耳语诱惑与强力施压。”

问及哈迪的比喻会否过火，他答道：“不过火，因为达加尔的本性正是腐化人心，尤其在末世更是猖獗。”

阿都甘尼更声称，质疑达加尔一词的用法，等同于质疑可兰经文。

体改必须凌驾党派私利

另一边厢，阿莎丽娜重申，希望朝野能跨党派支持协议所倡议的修宪改革，尤其是把总检察长职权二分的改革方案。

针对副首相阿末扎希建议将协议扩大至其他政党，阿莎丽娜认为，体制改革必须凌驾党派私利。

“谁都不想看到每次大选变天后，政局前景变得混沌未卜；更不想见到司法案件动辄沦为别人口中的政治迫害。”

虽然阿莎丽娜未直接参与协议协商，但她欣见协议聚焦于总检察长权力二分，以及落实首相任期十年上限的建议。

话锋一转，她开起女性拜相的玩笑。

“女人能不能当首相，我可说不准，只有真主知晓。

她笑说：“免得待会儿又有人跳出来，把我说的话也打成达加尔。”

这项信任及供给协议于10月29日签署，涉及在野阵营共有13名国会议员，包括由土著团结党主席慕尤丁领衔的六名议员、六名土著团结党前议员，以及麻坡国会议员赛沙迪。

协议阐明，签约议员承诺在2027年财政预算案等国会重大议案上支持政府；作为交换，政府将一视同仁发放选区发展拨款，并承诺推进体制改革。







