伊党主席哈迪阿旺批评，政府与13名国会议员签署信任与供应协议是末世时期的“达加尔”手段。

哈迪在“伊党主席心声”专栏中写道：“信任与供应协议（CSA）是末日来临前的达加尔手段，它使权力不再是一种必须履行、惠及所有人的托付，反而是迫使继续掌权。”

“尽管它不像达加尔那样假装自己是上帝，但它仍然展现了达加尔的特征。”

“达加尔”（Dajjal）是伊斯兰教末世论中的一个邪恶人物，类似于基督教版的反基督者，形象极其恶劣。

哈迪也谈及维护信托的重要，包括确保财富不会只在特定群体之间流通，以及行政管理必须公平。

他说，失去信托是世界正迈向末日及达加尔现身的征兆。

“高潮是达加尔的诞生，他拥有征服世界的力量，并以生活享乐作为贿赂，迫使公众服从他。”

“至于任何反抗他的人，则会遭受折磨。

“先知穆罕默德曾指出，在终极达加尔现身之前，世界各地将出现数名小达加尔，成为他的军队。”

国家收入是全民权利

哈迪强调，国家收入是全体人民的权利。

“这笔税收涉及全体人民的使用需求，因此其利益必须回馈所有公民，无论他们投票支持执政党还是在野党。”

因此，他说，无论哪个政党成为政府，都有义务直接履行对人民的信托责任，无须事先作出承诺或签署任何承诺书。

“这就如同一名即将成为丈夫的男子，在举行婚姻仪式时，无须承诺或签署任何保证书，才履行成为一家之主后提供经济的责任。”

迄今为止，大马尚未针对这项源自英国西敏寺议会制度的CSA，是否符合伊教法发布任何指令。

10月29日，政府与巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪签署CSA。

根据协议，这13名国会议员将获得与政府后座议员同等数额的选区拨款，同时政府承诺将提呈首相任期限制、总检察长分权两项修宪案。

作为回报，这些国会议员将投票支持2027年财案，并在本届国会任期结束前支持安华政权。

随后，首相安华说明，与政府签署CSA的13名国会议员，将在国会通过2027年财案后，获得各自的选区拨款。安华也欢迎更多议员签署CSA。







