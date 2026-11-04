首相安华的政治秘书卡米质疑，伊党主席哈迪阿旺猛烈抨击政府与在野党国会议员签署的信任与供应协议（CSA）的做法，存在明显的双重标准。

这项由昌明政府与6名土团党国会议员和7名独立议员签署的协议，旨在确保政治稳定，即争取他们支持安华政府至本届国会任期结束，并顺利通过2027年财政预算案。

不过，哈迪昨天将这项协议比作末日来临前的达加尔（Dajjal）手段。

“达加尔”是伊斯兰教末世论中的一个邪恶人物，类似于基督教版的反基督者，形象极其恶劣。

自己可以别人不可以？

对此，卡米发文告提醒哈迪，若对照伊党过去的政治立场，对方的说法难以自圆其说。

“或许他已经忘记，2021年9月13日，当伊党还是时任首相依斯迈沙比里领导的政府成员时，政府曾与希盟签署政治转型与稳定谅解备忘录。”

“尽管当时称为谅解备忘录，但有关协议同样包含信任与供应安排的元素，以确保政府稳定及预算案顺利通过。”

卡米调侃说，达加尔当时似乎并没有现身。

“但如今伊党身处政府之外，类似的政治机制却突然与达加尔扯上关系。”

“这是伊党政治的新教义吗？自己可以，别人不可以？还是这项政治标准会为盟友提供特别豁免？”

可反对但别诉诸宗教

卡米也是公青团团长。他表示，反对这项信任与供应协议，或审视其条款及执行方式，本身并没有问题，但不应诉诸宗教术语，谴责一项伊党过去执政时也曾接受的安排。

“改变的只是政治立场。我们不应让合法与非法的衡量标准，随着自己身处政治阵营的不同而改变。”

“宗教教导我们要秉持公正与原则，不是根据谁当权，就采用两套不同的标准。”

除了争取国会议员支持，这项信任与供应协议也要求签署者支持政府提出的改革，包括将首相任期限制为最多两届，以及拆分总检察长与检控官的职务。

作为交换，签署协议的国会议员将获得与执政党国会议员同等数额的选区发展拨款。

随着信任与供应协议落实，亲政府阵营在目前218个国会议席中占据了149席。

尽管国会议席总数为222席，但随着公正党共同领袖拉菲兹及其盟友辞职，目前有4个议席悬空。

国会简单多数门槛为110票，三分之二多数则需要146票。