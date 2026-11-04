捍卫自由律师团（LFL）唱好上诉庭昨天的裁决，即发出准令给商人刁健城代表律师玛哈佐星，以挑战反贪会传召其给供和交出资料的通知。

该组织提醒，在律师代表当事人的过程中动用刑事调查权力，不仅冲击司法公正的核心，也可能将法律机制变成恐吓工具，针对那些肩负维护法治责任的人士。

捍卫自由律师团更批评，这类做法形同骚扰与恐吓，其影响不仅限于受牵连的律师，更涉及公众获得有效法律代表的基本权利。

上诉庭三司昨日一致批准玛哈佐星（Mahajoth Singh）的上诉，为他挑战反贪会的司法审核申请铺路，使案件得以进入实质审讯阶段。

