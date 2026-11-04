玛哈佐获准挑战反贪会传召，LFL唱好上诉庭裁决
捍卫自由律师团（LFL）唱好上诉庭昨天的裁决，即发出准令给商人刁健城代表律师玛哈佐星，以挑战反贪会传召其给供和交出资料的通知。
该组织提醒，在律师代表当事人的过程中动用刑事调查权力，不仅冲击司法公正的核心，也可能将法律机制变成恐吓工具，针对那些肩负维护法治责任的人士。
捍卫自由律师团更批评，这类做法形同骚扰与恐吓，其影响不仅限于受牵连的律师，更涉及公众获得有效法律代表的基本权利。
上诉庭三司昨日一致批准玛哈佐星（Mahajoth Singh）的上诉，为他挑战反贪会的司法审核申请铺路，使案件得以进入实质审讯阶段。
捍卫自由律师团（LFL）唱好上诉庭昨天的裁决，即发出准令给商人刁健城代表律师玛哈佐星，以挑战反贪会传召其给供和交出资料的通知。
该组织提醒，在律师代表当事人的过程中动用刑事调查权力，不仅冲击司法公正的核心，也可能将法律机制变成恐吓工具，针对那些肩负维护法治责任的人士。
捍卫自由律师团更批评，这类做法形同骚扰与恐吓，其影响不仅限于受牵连的律师，更涉及公众获得有效法律代表的基本权利。
上诉庭三司昨日一致批准玛哈佐星（Mahajoth Singh）的上诉，为他挑战反贪会的司法审核申请铺路，使案件得以进入实质审讯阶段。
这项司法审核申请的核心，是反贪会试图迫使这名律师交出与刁健城相关的资料及文件，而玛哈佐星主张，这些材料受到律师与当事人之间保密特权的保护。
传达不应干预律师履责讯息
捍卫自由律师团总监拉妮雅（Rania Aljunied）今天发文告点出，这项特权对确保公众获得有效的法律代表方面至关重要。
她表示，上诉庭的裁决也向执法机构传达了更广泛的讯息。
“这项裁决发出了强烈信号，反贪会或警方等刑事调查机构，不应干预律师履行职责的空间，律师必须能够无所畏惧地为公众提供法律代表。”
上诉庭谕令将案件发还高庭审讯，并表明反贪会的调查职能并非豁免于司法审核。
上诉庭批准上诉时也指出，高庭错误诠释《2009年反贪会法令》第30与第46条文之间的关系，以及这两项条文如何与《1950年证据法令》第126条一并适用。
《反贪会法令》第30条文列明反贪会的调查权力，第46条文则授权反贪会要求辩护律师及事务律师披露资料。至于《证据法令》第126条文，则保障律师与当事人之间的保密通讯。
高庭称不在司法审核范围
反贪会在调查首相安华前高级政治秘书三苏时，于去年11月28日突击刁健城位于蒲种的住家，身穿防弹衣与头套的官员当场逮捕了他。
当时，玛哈佐星是刁健城的律师。反贪会于11月30日试图进入玛哈佐星的办公室，并向他递交通知，要求他出席问话，以及提供某些文件与手机。
隔天，玛哈佐星前往接受反贪会问话时，试图亲手递交阐明律师和当事人保密特权的函件给反贪会官员，但对方拒绝签收。玛哈佐星之后入禀法庭司法审核，试图推翻反贪会的通知。
然而，吉隆坡高庭法官陆意清（Alice Loke）于1月30日驳回马哈约斯的准令申请，裁定他对这些通知的指控无法成立。
她也裁定，涉及调查程序的事项不能进行司法审核。
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