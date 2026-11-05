尽管脱氧核糖核酸（DNA）检测证实亲生父子关系，哥打峇鲁高庭仍驳回一名大马男子为其儿子争取公民权的申请。

这意味，该名20年前在泰国出生，至今无国籍的儿子仍无法取得马来西亚公民权。

根据《自由今日大马》报道，父亲今年1月提交由化学局发出的DNA报告，以证明自己与儿子的亲子关系。

然而，司法专员东姑阿米裁定，这名2006年在泰国哥乐（Golok）出生，母亲是泰国人的儿子不符合取得马来西亚公民权的资格。

理由是父母无法证明儿子出生时，两人已依法结婚。

被视为非婚生子女

东姑阿米指出，若要依法自动取得公民权，则必须在出生时符合相关条件。

他也认为，《联邦宪法》第二附表第三部分第17条文适用于这名孩子，因此他在法律上被视为非婚生子女。

有关条文规定，非婚生子女，或在父母婚姻依法注册之前出生的孩子，其公民权身份须依据母亲的国籍而定。

高庭在驳回申请时，也谕令父亲与儿子支付政府4000令吉堂费。