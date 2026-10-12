虽然国会于2024年10月通过修宪案，赋予大马籍母亲与外籍父亲所生的海外子女自动获得公民权，惟性别平等联合行动联盟质疑修正条文至今未生效，也没有官方宣布实施日期。

性别平等联合行动联盟（JAG，简称性平盟）今日发文告表示，《2024年宪法（修正案）法令》于2024年12月前获得国会两院压倒性通过，并于2025年3月7日获得国家元首御准，随后于2025年3月20日正式宪报公布。

“然而，截至今天，这些修正条文仍未生效，官方也尚未宣布正式实施日期。”

文告指出，这项具有里程碑意义的立法改革仍不完整，形同空谈。

“在法令尚未落实的情况下，马来西亚女性继续被剥夺平等的公民权利，并被迫承受这项持续存在的歧视所造成的伤害。”

“这种不利影响对于居住在海外的马来西亚孕妇尤其明显。只要这项改革尚未生效，她们在海外出生的孩子就无法依法自动获得马来西亚公民权。”

海外妇女陷入两难

文告举例其中一名妇女“梅丽莎”（Melissa，化名）将在几个月后分娩，她必须在两种选择之间作出决定：一是在怀孕第三孕期踏上高风险且经济负担沉重的旅程，返回马来西亚分娩；或者在海外生下孩子，并依赖《联邦宪法》第15（2）条下漫长且繁琐的公民权申请程序。

“她目前居住在第三国，而她的非马来西亚籍丈夫也无法将其公民身份传给孩子。由于无法取得任何国籍，孩子将无法获得留在外国所需的签证，使这个家庭陷入极不稳定的处境。”

文告说，尽管国会通过旨在解决这一问题的改革，但修正案原本能够带来的帮助，至今仍遥不可及。

文告也举例像蒂安娜（Tiana）这样新婚、与非马来西亚籍配偶居住在海外的马来西亚女性而言，修正案迟迟未落实，使她们无法确定自己能否规划未来的家庭生活。

“对蒂安娜来说，看到自己的兄弟能够将马来西亚公民权传给在海外出生的孩子，而且不必面对同样的行政障碍，更凸显了马来西亚女性至今仍处于不平等的地位。”

“她担心，如果缺乏明确且及时的落实安排，自己有朝一日可能必须考虑返回马来西亚分娩，以确保孩子获得公民权，而这趟旅程可能危及她自身及腹中孩子的健康。”

“蒂安娜强调，不应有任何马来西亚母亲被迫在居住地安全分娩，与确保孩子获得本应享有的马来西亚公民权之间作出选择。”

促及时实施修正案

文告指，民间社会组织承认内政部及部长赛夫丁在处理积压的公民权申请方面取得显著进展，为许多马来西亚家庭带来了宽慰。

“然而，每过一天，就有另一名孩子出生，并因这项尚未落实的法律而承受歧视所带来的影响。”

文告强调，为了确保马来西亚女性及其孩子不再面临类似的不确定性与延误，在通过该修正案的同时，必须及时实施《2025年宪法（修正）法案》。

“国会履行了立法职责。如今，落实法律的责任落在行政部门身上。”

“这是确保没有任何新生的马来西亚孩子因行政延误而陷入无国籍状态，或被困在悬而未决的处境中的最后一步，也是不可或缺的一步。”

2024年10月，国会通过了一项修宪案，赋予大马籍母亲与外籍父亲所生的海外子女自动获得公民权。

今年1月，赛夫丁曾表示，大马籍母亲在海外出生的子女自动获公民权的政策，将于今年6或7月生效。

赛夫丁指，这期间耗时较长是因为1964年公民权条例修正案，需要同时修订国文和英文版本。



