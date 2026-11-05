妇女、家庭及社会发展部长南茜苏克里说，根据警方的记录，在今年1月至9月期间发生5862宗家暴案件，显示此问题仍需获严正关注及各方采取综合行动应对。

她指出，家暴案件从前年的7116宗，在去年增加3.9%，至7391宗。

“每一个数目背后涉及需要保护、支持及复原的个人和家庭，包括儿童。”

她今天在加强应对家暴政策：面对挑战与巩固家庭制度研讨会致词时，这么说。

该研讨会分两个系列举行，首个系列于今天至明天在吉隆坡举行，第二系列则于11月中旬在吉兰丹举行。

数码科技衍生新形暴力

南茜说，家暴不仅涉及致伤身体，同时包括情绪及心理虐待、性暴力、威胁、禁锢或限制行动、破坏财物，以及经济控制。

她指出，数码科技发展也衍生新形式的暴力行为，例如利用科技监视、骚扰及威胁，这些行为可对受害者造成长期的情绪及心理影响。

有鉴于此，她说，在处理此问题方面，必须采取全面的措施，涵括防范、及早介入、复原及赋权，而非仅着重于事发后的保护。

她提到，政府此前推出2026至2030年国家关爱家庭政策（DKKN），应对人口结构变化、社会风险增加、工作与家庭之间失衡、心理健康问题、数码科技发展，以及日益复杂的家庭动态。

她续说，在加强保护生态系统方面，妇女部也推行多项倡议，包括社会福利局推行“Wonderful Life”计划、妇女发展局推行妇女福利倡导与家庭暴力防治计划，以及加强WAJA志工队。

她也说，需要各造合作处理家暴问题，不能单靠一个机构执行此任务。

“家暴是国家层面的问题，我们需要整个生态系统发挥协同作用、团队精神及跨部门、机构、非政府组织及社会各阶层的合作。”