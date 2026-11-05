大马对于和平利用核技术的立场始终如一，并以核安全、核安保及辐射防护为基本原则，指导核技术的研究、开发及应用。

科技创新部长郑立慷说，大马发展核技术，始终以国际核不扩散机制及东南亚无核武器区条约为依归，并遵循国际原子能机构（IAEA）制定的标准。

他今日在中国-东盟和平利用核技术论坛致开幕词时说，大马在和平应用核技术上拥有数十年经验，尤其是核医学、食品辐照、工业无损检测、环境辐射监测及辐射防护。

“核技术的研究、开发及应用，包括这一领域的区域交流，都必须以核安全、核安保及辐射防护为基础。”

出席者包括中国国家原子能机构主任单忠德，以及巴基斯坦核管理局主席齐亚胡赛因。

郑立慷说，大马正根据第13大马计划，以审慎方式评估核能在国家能源结构中可能发挥的作用，同时巩固必要基础，以供未来进一步斟酌。

他指出，能源及水务转型部旗下的MyPOWER机构作为核能计划执行组织（NEPIO），将协调国家核能计划。

设有技术工作小组

此外，他指出，科创部也与其他相关部门及机构一同参与技术工作小组，重点关注法律与监管准备、科技与工业，以及人力资本发展。

“这些领域至关重要，因为和平利用核技术需要健全的治理、具备技能的人才、负责任的废料管理，以及公众的理解，每项应用也必须以安全及安保措施为基础。

“大马意识到，在核安全治理、辐射废料管理、监管能力建设及核技术人才培养等领域展开区域合作的重要性。”

他形容，这项论坛是分享经验及增进区域相互理解的平台，大马在核技术非发电应用上的经验，以及中国在核技术价值链各环节的专业知识，为知识共享及区域合作提供宝贵机会。

潜在合作领域包括辐射技术在农业及医疗保健的应用、工业无损检测、环境辐射监测、放射性废料管理，以及辐射应急准备。

区域合作须平等互利

不过，郑立慷强调，鉴于东盟成员国的准备程度、技术能力及需求各不相同，区域合作必须建立在平等互利的基础上，并尊重各国国情及发展重点。

他说，采取灵活且以需求为导向的方式，将让各国根据自身优先事项展开合作，同时确保核技术安全、有序及负责任的发展。

谈及核技术在永续发展中更广泛的作用，郑立慷说，在严谨的科学评估、有效监管，以及完善的安全与安保措施支持下，和平应用核技术，包括非发电技术及潜在的低碳能源选项，可为应对气候变化挑战作出贡献。

他说，核技术的发展及应用必须始终以公众信心及社区福祉为核心，大马期待与东盟成员国、海湾合作委员会伙伴、中国及更广泛的国际社会展开建设性讨论。

这项论坛由中国国家原子能机构主办，旨在深化中国与东盟的核能及核技术合作，增进对中国核产品及服务的了解，促进商业配对，并推动和平利用核能的务实项目。



