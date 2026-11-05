面对在野阵营的施压，首相安华表明，团结政府完全没必要保密，不介意公开与13名国会议员签署的信任与供应协议内容。

他说，明日会内阁会议上将此事告知负责协议事宜的副首相法迪拉，以展开后续行动。

“我不介意公开协议内容。事实上，这项协议的草案和原则，与当年希盟和伊党、土团党、巫统组成的政府所签署的协议并无不同，甚至当初提出这项协议的，也是他们那方（伊党）。”

“虽然当初提出协议的是他们自己，包括韩沙再努丁和时任政府的其他几名成员，但他们现在却提出质疑。”

“所以，现在（要求公开）协议内容，实在令人感到奇怪。当他们自己的党员不阅读、不思考时，就会出现这样的问题。”

指哈迪“达加尔”言论不妥

安华今日是在出席马六甲技术大学（UTeM）举行的2026年首相金手奖颁奖典礼后，回应伊党总秘书达基尤丁要求政府公开CSA内容的呼吁。

他也驳斥伊党主席哈迪阿旺形容CSA乃是达加尔手段的言论不妥。

“达加尔”是伊斯兰教末世论中的一个邪恶人物，形象极其恶劣。

“哈迪是一名宗教学者，他的言论理应更加谨慎。”

“他试图解释，说这番话并不是针对我，那也无妨。但将某个人、群体或立场定性为‘达加尔’，就不恰当了。”

“那么，现在是闹什么？当他们自己这么做时，就不是‘达加尔’；别人这么做，却变成了‘达加尔’。这就是问题所在。我认为宗教不应该如此儿戏般操弄。”

10月29日，昌明政府与与巴莪国会议员慕尤丁所率领的6名土团党议员、此前表态转向支持安华的6名前土团党议员，以及睦达麻坡国会议员赛沙迪签署了是项协议。