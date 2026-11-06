马六甲州选

首相安华呼吁马六甲选民，投选与首相署有“直线联系”的代议士，以利地方发展，造福民生。

安华也是希盟主席。他指出，联邦政府若与州议员步调一致、合作无间，将更有利于推行发展项目与惠民政策。

《马新社》报道，安华以巴也隆布与吉里望州议席的希盟候选人为例，表明两人与联邦政府步调一致，而且为人诚信，能在基层有效贯彻政府政策。

“我掌管国家，希望议员能跟进这套方针，配合各项政策。我们在巴也隆布州选区的代表‘曼叔’（阿兹曼阿比丁）能否帮得上忙？最好能直接和我办公室对口。”

“至于吉里望的年轻女候选人（法扎娜），同样形象良好、精明能干而且勤勉。”

安华是昨晚在巴也隆布州选区出席“马六甲我们的家”大型群众大会演讲时，发表上述谈话。阿兹曼也是首相政治秘书兼联邦直辖区公正党主席。

安华认为，议员若能与国家最高领导层“直线联系”（direct line）并紧密合作，选民将获益匪浅，不仅能直接反映基建、排水或社会经济问题，也能促使政府正视。

因此，安华呼吁马六甲州选民明智抉择，选出真正为民服务的领袖，切勿投票支持只在竞选期间煽动情绪的候选人。

“雪州过去也非希盟堡垒”

另一方面，安华早前在马接翁武甘榜柏迈大礼堂出席昌明屠妖节庆典时表示，他审慎乐观，相信希盟能在11月14日的马六甲州选旗开得胜。

“我知道有人说：‘哎，马六甲不是希盟堡垒。’我知道这里不是堡垒……雪兰莪从前也不是希盟堡垒，霹雳同样不是。”

“政治固然有起有落，但我相信这回我们能启动变革——就从马六甲开始求变，拯救国家。”

马六甲州选投票日定于11月14日，提前投票日则为11月10日。



